Врачи рассказали о состоянии учителя и ребенка после ДТП с поездом на Алтае

Для расследования ДТП создана районная комиссия

Учительницу и пострадавшего в ДТП на железнодорожном переезде второклассника 29 ноября доставили из Тальменки в Барнаул. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

- Состояние пациентов оценивается как тяжелое, но они стабильны, - говорит главный врач больницы Андрей Макин. - Прогнозы строить нельзя, потому что в ближайшие трое суток идет борьба за выведение пациентов из состояния травматического шока, а дальше будет выяснение последствий, потому что некоторые вещи не сразу проявляются. Например, те же ушибы легких, которые бывают очень часто, впоследствии могут перерасти в пневмонию. Что такое ушиб? Он сопровождается кровоизлиянием в ткань легкого.

По словам Андрея Анатольевича, решение о переводе пациентов в краевую столицу было принято после стабилизации их состояния еще в Тальменской ЦРБ.

- Первым привезли школьника, а затем водителя автомобиля. У ребенка состояние немного легче, у него превалирует черепно-мозговая травма, но есть и травма по скелету, но не настолько выраженная. У водителя состояние тяжелее: повреждения грудной клетки, таза, конечностей, черепно-мозговая, но не тяжелая. Сейчас врачи занимаются стабилизацией жизненных показателей пациентов. Водитель подключена к аппарату ИВЛ и находится в медикаментозном сне. Ребенок в сознании и находится в контакте с окружающими. Он пьет воду, кушает, - говорит Макин.

Все необходимые процедуры медики уже завершили: зафиксировали переломы, проводится заместительная терапия. Сколько именно могут занять сроки лечения и восстановления – медики пока не берутся говорить.

- У обоих пациентов сочетанная травма. Лечение может растянуться на длительный период. Какие-то переломы подлежат хирургической коллекции, некоторые стабилизируются временем – примерно 2-3 месяца. Черепно-мозговая травма, если она тяжелая, реабилитация может растянуться и на полгода, и даже на год-два, - поясняет главврач.

Дальнейшая тактика лечения будет исходить из изменения состояния пострадавших: какие-то манипуляции будут проводить в первую очередь, какие-то по мере необходимости.

Напомним, ДТП на железнодорожном переезде произошло 29 ноября в Тальменском районе. В результате столкновения легковушки и снегоуборочного поезда на месте аварии погибли три ребенка. Известно, что за рулем автомобиля находилась учительница. Она везла детей домой после занятий. По данному факту возбуждено уголовное дело и создана специальная районная комиссия. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение оказать материальную и психологическую помощь семьям погибших и пострадавшим.

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