«Коллеги ей завидовали»: что известно об учительнице, которая пострадала в смертельном ДТП со школьниками на Алтае

Женщина сейчас находится в медикаментозном сне, на ИВЛ Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В понедельник, 29 ноября, на железнодорожном переезде в Тальменском районе Алтайского легковушку протаранил поезд. В автомобиле находились четыре восьмилетних ребенка, трое из них погибли, еще один школьник и учительница начальных классов, которая была за рулем, сейчас находятся в тяжелом состоянии. "Комсомолке" удалось поговорить с одним из родственников учительницы.

По данным нашего издания, за рулем иномарки находилась 43-летняя Анна Диринг. Как рассказал источник, близкий к педагогу, учителем младших классов она работает давно. Ранее женщина преподавала в Среднесибирской школе, а около четырех лет назад директор Луговской школы пригласил её на работу в свое село – та согласилась.

- Не все учителя её поначалу приняли – многие завидовали из-за того, что Анну часто хвалили. И дети её очень любили, ребята под ее руководством часто занимали призовые места на всевозможных конкурсах. Это подтверждают и грамоты, которые висят в её кабинете. Да, порой она была строгим педагогом, но очень добрым, - рассказывает собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Сейчас идут громкие обсуждения по поводу того, почему учительница решила не ждать школьный автобус (он должен был приехать через полтора часа) и решила отвезти детей домой самостоятельно. Но, по словам источника, учитель часто занималась подвозом учеников, и делала она это только из лучших побуждений.

- У неё довольно большой стаж вождения, она следит за правилами дорожного движения, всегда обращает внимание на дорожные знаки. Да и через переезд она ездила не в первый раз, все было в порядке до этой трагедии. Она часто подвозила детей, причем довозила прямо до дома, чтобы детки не ходили далеко пешком, - вспоминает источник.

Анна Диринг – довольно активная женщина. Судя по данным портала «Выборы России», в этом году она даже выдвигалась на выборах в Луговской сельсовет. На странице самовыдвиженца говорится, что в 2011 году окончила Новосибирский государственный педагогический университет, судимостей ранее не имела.

По словам нашего собеседника, у Анны есть двое сыновей.

Ранее главный врач Краевой клинической больницы скорой медпомощи Андрей Макин рассказал о состоянии пострадавших. Учительницу и выжившего мальчика доставили из Тальменки в Барнаул. Состояние пациентов тяжелое, но стабильное.

- Прогнозы строить нельзя, потому что в ближайшие трое суток идет борьба за выведение пациентов из состояния травматического шока, а дальше будет выяснение последствий, потому что некоторые вещи не сразу проявляются, - отметил врач.

Женщина сейчас находится в медикаментозном сне, на ИВЛ. Ей диагностировали повреждения грудной клетки, таза, конечностей, черепно-мозговая, но не тяжелая. Врачи в настоящий момент стараются стабилизировать жизненные показатели пациентки.

Напомним, ДТП произошло 29 ноября в 12.50 в районе села Луговое. В школе отменили два последних урока, и женщина решила отвезти ребятишек по домам. На железнодорожном переезде автомобиль сбил снегоуборочный поезд. По некоторой информации, водитель попыталась проскочить, несмотря на запрещающий сигнал, по другим – не успела затормозить или подъехала слишком близко, из-за чего машину зацепило ковшом локомотива для уборки снега.

- Там кривая такая: лес, переезд и кусочек дороги со стороны деревни видно из кабины локомотива метров за 200-250. Тем более спереди был снегоочиститель, который поднимает снег выше себя на скорости около 70 км/час, особо не разглядишь. Зачем она поехала на красный сигнал светофора - навсегда останется загадкой, - пишет в соцсетях Анатолий Черепанов.

Кроме того, в соцсетях появилась информация о том, что школьный автобус, который якобы не стали ждать учитель с детьми, мог быть и вовсе сломанным. Однако в пресс-службе министерства образования и науки Алтайского края опровергли данную информацию:

- Нет, автобус абсолютно новый – получили только в этом году. Как уже ранее говорилось, он должен был прийти по графику через полтора часа, - отметили в пресс-службе.

По факту трагедии алтайские следователи возбудили уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех обстоятельствах трагедии. Также полиция и прокуратура проводят проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое детей погибли при столкновении поезда и автомобиля на Алтае

Водитель выехал на переезд под запрещающий сигнал светофора (подробнее)

На Алтае учительница повезла второклассников домой после отмены уроков и попала под поезд

В результате трагедии трое детей погибли, женщина и еще один ребенок в больнице (подробнее)

Видео с места ДТП с 3 погибшими детьми на Алтае 29 ноября 2021: создана комиссия по расследованию аварии

Появилось видео с места ДТП с 3 погибшими детьми на Алтае 29 ноября 2021 (подробнее)