«Стояло скорбное безмолвие»: на Алтае похоронили детей, погибших в жутком ДТП на переезде

На похороны школьников собралось около 250 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 1 декабря,на сельском кладбище в селе Наумово появились три свежих могилки, усыпанные детскими игрушками. В Тальменском районе похоронили детей, погибших в жутком ДТП на переезде. День похорон был объявлен в районе днем траура.

- Детишек выносили из родительских домов, к каждому дому было прикреплено по два автобуса, - рассказал «Комсомолке» Игорь Щербаков, первый заместитель главы администрации района по оперативному управлению. - На выезде из села процессия соединилась. Впереди шли три катафалка, за ними автобусы, следом личные автомобили.

По словам Щербакова на маленьком сельском кладбище собралось около 250 человек.

- Из Тальменки приехали люди, из Луговского, - рассказал чиновник. - Скорая на кладбище дежурила. Перед этим врач прошла по домам поставила успокоительные тем, кто это просил - родителям, бабушкам.

На кладбище, по словам очевидцев, стояло скорбное безмолвие.

- Все было тихо, никто в этот миг не искал виноватых, - рассказала одна из жительниц Тальменки, побывавшая на похоронах. - Этот тот самый шок, когда кажется, что теряются звуки…

Поминальный обед был организован в Луговской средней школе.

Перед похоронами глава района Сергей Самсоненко посетил семьи погибших детей. Из резервного фонда администрации района каждой семье выделена материальная помощь в размере 100 тысяч рублей, администрация взяла на себя организацию похорон.

Напомним, что 29 ноября в окрестностях села Лугового снегоуборочный поезд сбил автомобиль, который выехал на железнодорожные пути на красный свет. В результате погибли трое детей, женщина-водитель и четвертый школьник получили тяжелые травмы. Сейчас они находятся в больнице.

Оказалось, что педагог начальной школы решила подвезти учеников второго класса после уроков домой – в соседнее село Наумово. Каким образом автомобиль оказался протараненным на путях сегодня пытается выяснить следствие.

Тем временем, губернатор Виктор Томенко поручил органам власти внимательно разобраться в обстоятельствах и причинах трагедии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Кроме того он потребовал исключить случаи использования личного автотранспорта сотрудниками школ для перевозки детей к месту учебы и обратно.

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