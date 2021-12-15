Алтайский следком предъявил обвинение учительнице после ДТП на переезде

29 ноября женщина повезла четверых учеников по домам и столкнулась со снегоуборочным поездом Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Алтайские следователи предъявили обвинение учительнице, которая везла школьников с уроков по домам и попала в ДТП на железнодорожном переезде. Три ребенка погибли, еще один мальчик и сама водитель с серьезными травмами были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

- Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 43-летней учительнице в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - пояснили в следкоме.

По данным следователей, днем 29 ноября женщина повезла четверых школьников из села Луговое в Наумово, так как последние уроки у детей отменили. Будучи за рулем иномарки Toyota bB, она проезжала железнодорожный переезд в Тальменском районе, не отреагировала должным образом на запрещающий сигнал светофора и столкнулась со снегоуборочным поездом. В итоге восьмилетняя девочка и два мальчика восьми и девяти лет погибли на месте.

Следователи продолжают собирать доказательства по уголовному делу. Также проводится проверка по части ненадлежащей организации проезда школьников.

Напомним, детей должен был отвезти домой школьный автобус, однако его пришлось бы прождать полтора часа, из-за чего учитель и вызвалась отвезти учеников. Педагог некоторое время после аварии находилась в медикаментозном сне, на ИВЛ. Медики диагностировали повреждения грудной клетки, таза, конечностей, черепно-мозговую травму. У выжившего мальчика также найдены многочисленные травмы.

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