Видео с места ДТП с 3 погибшими детьми на Алтае 29 ноября 2021: создана комиссия по расследованию аварии

Авария произошла на железнодорожном переезде в Тальменском районе Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП с 3 погибшими детьми на Алтае 29 ноября 2021 года. Авария произошла на железнодорожном переезде в Тальменском районе.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, МЧС, сотрудники прокуратуры. На данный момент установлено, что за рулем легковушки находилась 43-летняя школьная учительница. Она везла на своем личном автомобиле второклассников, у которых отменили уроки. Они не стали дожидаться школьного автобуса, следующий рейс который был только через полтора часа, и поехали вместе с преподавателем домой, в соседнее село. Путь был близкий, всего около пяти километров, но они не доехали…

В результате столкновения на железнодорожном переезде снегоуборочного поезда и иномарки, погибли трое восьмилетних детей – два мальчика и девочка. Еще один ребенок и сама учительница госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Судя по кадрам опубликованного Следственным комитетом видео, поезд зацепил легковушку и толкал ее по путям несколько сот метров, пока полностью не остановился.

Губернатор Виктор Томенко дал поручение краевым органам власти внимательно разобраться в обстоятельствах и причинах ДТП и оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Кроме того, он потребовал в дальнейшем исключить случаи перевозки детей сотрудниками школ – вне зависимости на занятия они едут или с уроков. Контролировать доставку учащихся должны органы местного самоуправления с минобр.

Для всестороннего расследования и оказания помощи пострадавшим и семьям погибших создана районная комиссия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП с 3 погибшими детьми на Алтае 29 ноября 2021: губернатор поручил оказать семьям материальную и психологическую помощь

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших детей в Тальменском районе. Краевые органы власти должны разобраться в обстоятельствах и причинах случившегося (подробнее)

На Алтае учительница повезла второклассников домой после отмены уроков и попала под поезд

В результате трагедии трое детей погибли, женщина и еще один ребенок в больнице (подробнее)