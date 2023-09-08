Тела влюбленных нашли в хозпостройке: какие алтайские трагедии расследовали маги из «Битвы экстрасенсов»

2 сентября стартовал новый сезон шоу. Кадр видео передачи «Новая битва экстрасенсов»/ТНТ

2 сентября на телеканале ТНТ после долгого перерыва стартовал очередной сезон магического шоу «Новая битва экстрасенсов». Мы решили вспомнить, какие трагические случаи, произошедшие на Алтае или с жителями края, расследовали колдуны и маги.

Во время матча остановилось сердце

13 октября 2008 года в подмосковном городе Чехове погиб 19-летний Алексей Черепанов, воспитанник СДЮШОР по хоккею «Алтай». Его сердце остановилось прямо во время матча. Официальная причина - сердечная недостаточность.

Съемки передачи прошли примерно через полгода после трагедии. Участникам дали диск с записью последних минут жизни алтайского хоккеиста. Ясновидящие должны были определить, что записано на диске, и рассказать, что случилось на арене.

Ведунья сказала, что Алексею ввели какой-то препарат. Кадр видео передачи «Битва экстрасенсов»/ТНТ

Больше всех зрителей тогда поразили слова казахской ясновидящей Бахыт Жуматовой. Настоящей причиной смерти форварда, по ее словам, якобы стало отравление. Ведунья сказала, что буквально за несколько часов до игры Алексею ввели какой-то препарат, который и убил его.

- Ему дают лекарство, и не то. А он очень доверчивый был. Кому-то он мешал, кто-то ему завидовал..., - шокировала присутствующих экстрасенс.

На этом она остановилась, отказавшись говорить на камеру и пожелала встретиться с родственниками Алексея. Родные парня были не против, однако произошла ли встреча, не известно.

Пропала по пути из школы

В 2014 году в Новоалтайске по пути из школы пропала 11-летняя девочка. Когда до дома оставалось дойти буквально 200 метров через мост на речке Малая Черемшанка, школьница словно испарилась.

Ее искали всем миром, но зацепок не было. Тогда к делу подключили экстрасенсов. На месте работали Рауф Джафаров (из проекта «Истина где-то рядом») и участник «Битвы экстрасенсов» Анатолий Леденев.

Рауф определял место поисков, а Анатолий пытался установить хронологию. Леденев склонялся к версии, что школьница жива и ее похитили. Джафаров же продвигал версию гибели из-за несчастного случая.

В этом месте нашли вещи и останки девочки Фото: Дарья Тяжина

- Место, где предположительно находится девочка, неподалеку от того, где она пропала, - утверждал Джафаров в интервью.

И, как оказалось, он был прав. Спустя семь лет, 9 августа 2021 года, в той самой реке Малая Черемшанка были обнаружены вещи (сапожки, часть куртки и джинсов) и останки девочки. Рауф Джафаров считал, что тогда ее было трудно найти из-за наводнения.

Умерли в один день

Летом 2019 года в Немецком районе побывали победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа и участник этого шоу Юлий Котов. Ясновидящие пытались понять причину гибели 21-летнего парня и его 17-летней возлюбленной.

Эта трагедия потрясла жителей небольшого села в октябре 2018 года. Тела молодых людей нашли в надворной постройке. До этого они встречались полтора года. Знакомые девушки утверждали, что она даже была беременна.

Следователи в этой истории не выявили криминальный след, и родственники, не могли понять, почему влюбленные решили расстаться с жизнью. Между семьями началась вражда, так как подозревали, что именно парень склонил девушку к такому исходу. Ребят даже хоронили в разные дни и в разных концах кладбища.

Мехди Эбрагими Вафа и Юлий Котов общались с родственниками и друзьями пары, посетили кладбище и побывали на том месте, где обнаружили их тела. Оба мага согласились с выводами следователей и тоже не увидели в этой истории ничего криминального.

Подросток исчез во время кросса

В октябре 2015 года в передаче «Битва экстрасенсов» расследовали гибель 14-летнего бийского спортсмена, который в августе того же года пропал при загадочных обстоятельствах во время кросса в лагере «Факел». Через 10 дней подростка обнаружили неподалеку от этого лагеря. Самое странное – что место было открытым, и поисковики явно там проходили, однако тела не видели.

Мэрилин Керро довольно точно описала ситуацию с подростком. Кадр видео передачи «Битва экстрасенсов»/ТНТ

Съемки проходили в Москве. На испытания приехали отец подростка, двоюродный брат и тетя. Они привезли землю с места, где нашли тело мальчика, и его фотографию. По этим предметам четверо экстрасенсов - Сергей Пахомов (Пахом), Мэрилин Керро, Николь Кузнецова и Виктория Райдос - довольно точно описали ситуацию. Однако разошлись в причине гибели: трое сошлись на том, что мальчика убили, а Виктория Райдос посчитала, что он умер своей смертью. Остальные участники с заданием не справились.

Жуткая история не оставила равнодушными и Александра Шепса. Позже экстрасенс также присоединился к расследованию. Кстати, Александр и отец мальчика до сих пор поддерживают дружеские отношения. И оба даже проводили спиритический сеанс, на котором пообщались с погибшим подростком.

Основная версия ясновидящих – мальчика убили и держали неподалеку от лагеря, в погребе заброшенного дома. А после подкинули тело на видное место.

Загадочная череда смертей в роду

В мае 2023 года трое знаменитых экстрасенсов Константин Гецати, Александр Шепс и Виктория Райдос сошлись в «Битвы сильнейших». Они расследовали на Алтае загадочную череду смертей мужчин в одном роду. Близкие умерших были уверены – на их семьи наложено проклятье.

Два двоюродных брата Алексей и Иван погибли внезапно. И оба в феврале. Иван отправился в отцовский гараж починить зеркало у машины, завел авто и надышался выхлопными газами. А Алексей однажды, как обычно, поехал в гости к лучшему другу и был убит тем самым другом. Плюс к этому внезапно умер еще один мужчина в роду: ему сделал простую операцию, а он начал гнить заживо.

Шепс никакого проклятья в роду не увидел. Кадр видео передачи ««Экстрасенсы. Битва сильнейших»/ТНТ

По итогу Гецати и Райдос сошлись во мнении, что на род действительно наложено проклятье, и сделали это уже умершие предки. Маги провели обряд очищения с помощью огня и воды, чем вызвали гнев Александра Шепса.

- Не надо понапрасну обвинять своих предков в таких грехах, будете потом во снах их видеть! Они будут спрашивать: зачем вы на них повесили такие грехи? Когда человек в страхе, им легко манипулировать. И большинство моих коллег это прекрасно осознает! - заявил ясновидящий, который никакого проклятья в роду не увидел.

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