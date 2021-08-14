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Происшествия14 августа 2021 4:00

«Она неподалеку от места пропажи». Версия экстрасенса о гибели Ксюши Боковой подтверждается

Семь лет назад Рауф Джафаров приезжал искать пропавшую девочку
Марина КОЧНЕВАМарина КОЧНЕВА
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Ксюша Бокова пропала семь лет назад

Ксюша Бокова пропала семь лет назад

Фото: Личный архив

9 августа в Новоалтайске на реке Малая Черемшанка были обнаружены вещи (сапожки, часть куртки и джинсов) и останки девочки. По одной из версий, страшная находка возвращает к громкой истории, случившейся на Алтае семь лет назад.

Напомним, в марте 2014 года одиннадцатилетняя школьница Ксюша Бокова была объявлена в федеральный розыск. Девочка не вернулась домой после репетиции в школе. Позже на берегу реки были обнаружены сумка и мобильный телефон. В розыске участвовали полицейские, спасатели, волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» и сотни неравнодушных людей. Но никаких зацепок и следов больше не было.

Полицейские отрабатывали и предположения и слухи. Через несколько месяцев тщетных поисков в Барнаул были даже приглашены участники "Битвы экстрасенсов". Ясновидящий Рауф Джафаров, имевший благодарность от МВД за участие в поисках утопленников, и еще один участник «битвы» побывали на месте пропажи девочки. Джафаров, в отличие от второго гостя, предполагавшего похищение, настаивал на версии несчастного случая.

- Место, где предположительно находится девочка, неподалеку от того, где она пропала, - утверждал Джафаров в интервью. Экстрасенс-поисковик (до этого за полчаса нашедший утопленника на Камчатке) считал, что девочку в 2014-м было трудно искать из-за наводнения - на тот момент невозможно было тщательно обыскать местность, так как стояло много воды.

Останки, которые сейчас отданы на экспертизу, были обнаружены в километре от места пропажи девочки. Местные жители предполагают, что их могло вынести из ила весной во время половодья.

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