Победители «Битвы экстрасенсов» расследовали смерть влюбленных в алтайском селе

Победители телевизионного проекта «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа и Юлий Котов на днях побывали в одном из сел Ненецкого района, где произошло самоубийство влюбленных.

Трагедия одного села

Эта трагедия потрясла жителей небольшого села в октябре прошлого года. Тела двоих - 17-летней девушки и 21-летнего парня были обнаружены в надворной постройке около дома, где жил юноша. Молодые люди покончили жизнь самоубийством. Погибшие встречались на протяжении полутора лет. Школьница не раз говорила подругам, что очень любит своего парня, а тот отвечает ей взаимностью. Знакомые девушки утверждают, что незадолго до смерти она узнала, что ждет ребенка. Но так ли это было – до сих пор неизвестно.

Молодые люди покончили жизнь самоубийством в сарае.Фото: газеты "Новое время"

Как рассказала «КП»-Алтай» главный редактор газеты «Новое время» Елена Вольф, после случившегося родственники погибших буквально ополчились друг на друга с взаимными обвинениями в смерти влюбленных.

– Следователи пришли к выводу, что это был добровольный уход из жизни, и в истории нет никакого криминального следа, однако родственники не понимали, почему ребята решились на такой шаг. Между ними началась вражда, так как подозревали, что именно парень склонил девушку к уходу из жизни. Ребят даже хоронили в разные дни и в разных концах кладбища, – рассказывает собеседница. – Кто именно написал письмо в «Битву экстрасенсов» неизвестно. Приезд Мехди Эбрагими Вафа и Юлия Котова стал неожиданностью не только для нас, но даже для администрации района. О приезде нам рассказали местные жители, и корреспондент Юрий Барсуков сразу выехал на место событий. Победители «Битвы экстрасенсов» не разрешили себя фотографировать, пригрозив миллионными штрафами, но не запретили там, где есть возможность, участвовать, смотреть за тем, что происходит.

Расследование экстрасенсов

Мехди Эбрагими Вафа и Юлий Котов долгое время общались с близкими покойных, побывали на кладбище и посетили место, где были обнаружены тела ребят. Позже каждый из них высказал свои предположения относительно причин и мотивов трагедии.

Мехди Эбрагими Вафа и Юлий Котов долгое время общались с близкими покойных.Фото: газеты "Новое время"

– Так как мы застали не весь их приезд, то связались с очевидцами, которые рассказали нам подробности, а также ответили на главный вопрос: «Это шоу или все по-настоящему?». Сельчане нас убеждают, что экстрасенсы действительно обладают определенными возможностями. К некоторым вопросам невозможно было подготовиться, – продолжает коллега. – В частности, наша редакция много лет назад собирала средства на лечение парня, у которого был рак крови. Сейчас он в порядке, обзавелся семьей. Его мать подошла к экстрасенсам и показала фотографию сына. Мехди увидел, что у него наладилась жизнь и есть ребенок – все, как есть на самом деле. Потом он говорит женщине: «Почему ваша дочь не подходит, она боится экстрасенсов?». Девушка стояла в стороне от толпы. Экстрасенс подошел к ней, вывел из толпы и начал о чем-то с ней беседовать.

По словам жителей, экстрасенсы рассказали и много о паре, хотя информация носила достаточно личный характер, но что именно – история пока умалчивает.

– Экстрасенсы не увидели в смерти влюбленных криминальный характер. Мехди сказал, что виновны в их смерти не отдельные лица, а все село, жители которого не досмотрели, не доглядели. Он предложил родственникам не обвинять друг друга и объединится перед лицом общего горя, – заключила редактор.

Подробности расследования экстрасенсов можно увидеть осенью на телеканале ТНТ.

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