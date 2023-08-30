Боль от потери ребенка у Дениса Ченцова до сих пор не утихла Фото: Личный архив

Восемь лет назад, 20 августа 2015 года, во время кросса в лагере «Факел» под Бийском при загадочных обстоятельствах пропал 14-летний Данил Ченцов. Перспективный спортсмен, добрый и обаятельный парень… Эта трагедия потрясла весь край. Поиски юноши, к которым тогда присоединились сотни неравнодушных людей, продолжались 10 дней. Родные и друзья молились и не теряли надежды найти его живым. Однако чуда не произошло. 30 августа тело подростка обнаружили в нескольких километрах от «Факела» вблизи проселочной дороги.

В годовщину трагедии «Комсомолка» поговорила с отцом мальчика – Денисом Ченцовым. Он рассказал о том, как сейчас живет их семья, озвучил свою версию гибели сына, и откровенно признался, что боль в сердце от потери ребенка до сих пор не утихла.

Данил запомнился родным и близким доброй и лучезарной звездочкой Фото: Личный архив

- Денис, после смерти Данила вы с семьей переехали в Казахстан. Сейчас живете там же?

- Из Казахстана, города Алматы, мы уехали четыре года назад. Нам стало тесно, хотя это красивый город с его зелеными улицами, цветами, большими деревьями и пением дроздов вспоминаем с большой любовью. Это было действительно незабываемое время. Но жизнь не стоит на месте, течет, как река, и мы решили, что нам пора менять локацию. Захотелось ближе к морю, и наша мечта осуществилась – мы переехали в Турцию. Еще до переезда, в Казахстане, я выучился на массажиста. А в турецкой Алании открыл свой массажный салон. Там мы прожили почти четыре года. А сейчас наша семья живет в другой стране, о которой я говорить пока не хочу.

- А в Бийске бываете? Часто ли удается посетить могилу сына?

- К моему сожалению, мы очень редко посещаем Россию. В свой родной Алтайский край я приезжал в последний раз два года назад. Навещал своих родителей, родственников и друзей, несколько раз ездил на кладбище к Данилу, был в его в школе, а также заходил во дворец спорта, где он тренировался.

Данил всю свою жизнь посвятил самбо и дзюдо Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Данил всю свою жизнь посвятил самбо и дзюдо. Во время моего приезда в Бийск я добивался того, чтобы в Москве и Алтайском крае одобрили мое предложение о проведении ежегодного турнира по самбо в память о нашем сыне. И вот сейчас сообщаю всем радостную весть: спустя два года наше решение одобрено, турниру быть! Уже 16 сентября 2023 года состоится первый турнир по самбо памяти Данила Ченцова! Я от всей души благодарю всех, кто причастен к этому событию!

- Прекрасная новость! Денис, а каким сын остался в вашей памяти? И утихла ли хоть немного боль от потери ребенка?

- Данила прожил, к сожалению короткую, но яркую жизнь. Его харизма, коммуникабельность, упертость, доброта, щедрость души, талант - все эти и другие качества очень сильно помогли ему достигнуть отличных результатов. И не только в спорте. Данил всем нам запомнился доброй и лучезарной звездочкой. Прошло уже восемь долгих-предолгих лет, а боль в сердце так и не утихла. Говорят: время лечит все раны, у кого-то, может быть это и так, но не в нашем случае. Что нам дало время? То, что мы смогли переосмыслить нашу жизнь, наши поступки и действия. То, что раньше казалось простым, сейчас выглядит как саморефлексия и глубокое понимание жизни и самого себя.

- Изначально рассматривались разные версии гибели Данила. Официальная - он скончался от сердечного приступа, который случился из-за физической нагрузки и жаркой погоды. Однако вы в это никогда не верили…

В этом месте нашли тело подростка Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

- Когда-то давно в одном из своих постов я писал, что знаю дату смерти нашего сына. Это произошло не в день его исчезновения 20 августа, а в ночь с 24 на 25 августа. Но что именно случилось до марафона и уже во время марафона, я не готов рассказать. Пусть это останется нашей тайной. Признаюсь, что об этом меня попросил… сам Данил. Общение с сыном произошло во время спиритического сеанса, который я проводил с экстрасенсом Александром Шепсом. Скажу только, что на сегодняшний день у меня нет никаких сомнений в том, что в пионерском лагере во время марафона произошло преступление. И наш ребенок погиб от рук преступников. Да, они могли бы сделать так, чтобы он остался жив. Я знаю это точно. Но в их планы это не входило. Все эти годы меня терзает этот факт….

- А как вы оцениваете информацию, которую ранее о Даниле рассказали участники «Битвы экстрасенсов». Трое из них - Мэрилин Керро, Николь Кузнецова и Сергей Пахомов (Пахом) - тогда тоже склонились к версии убийства.

- Все, что было сказано на передаче, оказалось правдой на 80% (а остальные 20% мне рассказал сам сын во время спиритического сеанса). Поэтому, кому интересно, могут еще раз пересмотреть передачу и послушать Пахома, Мэрилин и Николь. Меня очень часто спрашивают: а почему Виктория Райдос, сильный медиум, сказала противоположное и запутала тем самым дело. Я объясню простыми словами: Данил сам решил так сделать и не дать истинную информацию. И у него были на то большие причины. Так было нужно.

- После разоблачительных документальных фильмов об экстрасенсах многие перестали им доверять…

- Как участник программы скажу: это не шоу, это реальная передача, где все работают с одного кадра, никаких подсказок и дублей не существует. Но, судя по своему опыту, я могу сказать, что настоящих экстрасенсов - всего 5%. Остальные - лже-маги или обычные мошенники. Настоящие экстрасенсы, такие как Александр Шепс, принимают только лично, не проводят никаких онлайн-приемов. А вспомните Вангу - она тоже принимала лично и брала оплату только после проделанной работы. Существует много страниц в соцсетях и сайтов с пометкой «официальные». Но и там орудуют мошенники, которые просто собирают деньги. Александр Шепс, например, неоднократно писал жалобы в полицию на фейковый сайт, но безрезультатно: как работал, так и работает. Поэтому будьте осторожны!

- А вы поддерживаете личные отношения с кем-то из экстрасенсов?

- Да, с некоторыми общаюсь. Но чаще всего общаюсь и дружу с Александром Шепсом. Он поддерживает меня уже на протяжении восьми лет, за что я ему очень благодарен, и он это знает. За эти годы мы с ним много встречались, у нас были совместные сессии, семинары, были совместные поездки и просто отдых. Александр - это самородок, талант и человек с большим сердцем.

Денис Ченцов и Александр Шепс в течение восьми лет поддерживают добрые отношения Фото: Личный архив

- Расскажите о своей семье. У Данилы ведь есть брат, который родился уже после его смерти. Есть ли между ними что-то общее?

- У Данилы уже два братика, которые появились на свет после его гибели. Елисей уже учится в школе, а самый главный наш малыш - Марсель ходит в садик. Старший Никита учится в институте. Время идет, дети растут… Младшие никогда не видели Данила, но какая-то незыблемая, невидимая связь между ними присутствует постоянно. Мы это замечаем и подмечаем в разговоре с детьми.

- А в какие дни вы поминаете Данила?

- В нашей семье есть несколько поминальных дат, связанных с сыном. 20 августа - день, когда он пропал. 24 августа - день, когда душа сына покинула нас. 30 августа было найдено тело сына, а 1 сентября состоялись похороны. Во все эти дни мы вспоминаем трагическое событие и поминаем Данила.

И я еще раз, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто помогал нам в поисках сына, кто поддерживал нас: волонтеров, врачей, знакомых и незнакомых нам людей, полицейских, адвокатов и юристов, экстрасенсов, журналистов, друзей и всех любимых родственников. Желаю вам огромного счастья и пусть все хорошее прибудет в ваш дом!

16 сентября 2023 года состоится первый турнир по самбо памяти Данила Ченцова Фото: Личный архив

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