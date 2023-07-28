Разбившиеся при крушении вертолета на Алтае туристы были застрахованы

ЧП произошло возле села Тюнгур 27 июля Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Пассажиры вертолета Ми-8, который разбился на Алтае 27 июля, были застрахованы. Как сообщили «Комсомолке» в компании СОГАЗ, выплаты получат пострадавшие туристы и иждивенцы или прочие родственники погибших.

- Гражданская ответственность владельца вертолета Ми-8 (бортовой номер RA-24474), принадлежащего ООО «АлтайАвиа», который потерпел крушение недалеко от села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай 27 июля 2023 года, застрахована в АО «СОГАЗ», - рассказали в компании.

Страховая компания выразила соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления. Компания будет готова выплатить деньги после того, как происшествие признают страховым случаем и передадут необходимые документы.

За погибших выплатят фиксированную сумму – 2 025 000 рублей на одного, а каждый травмированный сможет рассчитывать на сумму не более двух млн рублей. Выплату будут рассчитывать в зависимости от характера травмы. Для получения выплат нужно обратиться в ближайший офис СОГАЗа с письменным заявлением на выплату и пакетом документов, которые предусмотрены законодательством. Также выплату можно будет получить после завершения лечения.

Напомним, ЧП произошло возле села Тюнгур 27 июля. Вертолет Ми-8 шел на посадку, как вдруг его начало раскручивать. При крушении четыре человека погибли на месте, еще десять человек пострадали. Известно, что всего на борту находились 16 человек: три члена экипажа и группа туристов. Последние новости о происшествии можно узнать в нашем материале.

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