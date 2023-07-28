«Ребята уже не двигались. Просто лежали и горели…»: чудом выжившая пассажирка Ми-8 рассказала о крушении вертолета на Алтае

Елена Левшукова находилась в хвостовой части вертолета Фото: СОЦСЕТИ

43-летняя жительница Петербурга Елена Левшукова говорит с трудом. Она чудом выжила в авиакатастрофе с Ми-8 в Республике Алтай 27 июля. Едкий дым повредил ей горло, и голос начал только-только возвращаться.

- Елена, как вы себя чувствуете?

- Нормально. У меня был отек. Вчера шептать только могла. Сегодня начала потихоньку говорить. Также рука обгорела. Но в целом нормально. Я отказалась от госпитализации и сейчас нахожусь на турбазе.

- Вам наверняка тяжело вспоминать этот день. Но все же давайте восстановим хронологию событий.

- Мы полетели с экскурсией на Белуху. Было все прекрасно, все были на позитиве, довольные, счастливые. На горе мы гуляли – полагалось два часа времени. Отошли от вертолета километра на два-три, отдохнули, позагорали и тихонечко пошли обратно. Нас ждали пилоты, мы загрузились и полетели обратно.

Авиакатастрофа с Ми-8 в Республике Алтай 27 июля 2023. Фото: УГОЧС и ПБ в Республике Алтай

- Что вы можете сказать об экипаже судна?

- Пилоты очень внимательно к нам относились. Провели инструктаж, проверили всех по списку, паспорта у всех посмотрели (это обязательно, потому что зона приграничная), всех пристегнули, водичку раздали. Очень отзывчивые, молодцы. К ним вообще никаких претензий нет.

- Обратный полет был нормальным?

- Нормальный, ничего не предвещало беды. А когда началась посадка, почувствовали, что нас как-то дернуло и повело в сторону. Потом как закрутило... Все произошло очень быстро. Буквально доля секунды – и салон воспламенился!

- Но вы каким-то чудом смогли выбраться…

- Благо, я с девочками сидела в хвосте. Именно это нас и спасло. Мы пролезли через хвостовую трубу. Татьяна (Татьяна Смирнова, 37 лет, - прим. ред.), наверное, просто на адреналине смогла отвернуть железные перегородки, чтобы мы могли выбраться. Первой выскочила она, потом Юля (Юлия Кузьмина, 47 лет, - прим. ред.), потом я. Вот мы втроем через эту трубу и выскочили. В ней было очень много дыма, он и попал мне в горло.

- А как остальные пассажиры выбирались?

- Этого я уже не видела. Мы только выскочили, и почти сразу - хлопок и взрыв! Буквально через 10 секунд, которые дали нам фору, начал взрываться бензобак. Все мгновенно было!

- А вы видели, как погибли оставшиеся в салоне четыре человека?

- Я успела обернуться и увидела горящие тела у входа. Он был забаррикадирован, и там полыхал огонь. И там горели наши ребята… Я точно увидела двоих – Сашу и Лену (60-летнего Александра Ратников и 36-летнюю Елену Паташенко, - прим.ред.). Они уже не двигались. Просто лежали и горели…

- Ужасная картина…

- Юля тоже была сильно обгоревшая, в шоковом состоянии, она кричала: «У меня все болит!» Я ее повела на турбазу, которая была рядом. Там девочки нас приняли, дали холодной воды. Я поливала Юлию водой, аккуратно снимала с нее обгоревшую одежду, которая прилипла к обожженному телу. Сама себя тоже параллельно обливала, потому что у меня рука обгорела. Еще мы кольца сдирали с Юлиной руки. У нее сразу отек пошел, и нужно было аккуратно их снять. Мы кое-как это сделали с мылом. Девчонки с турбазы чай нам приносили, давали обезболивающее и еще какие-то таблетки. А потом уже приехал фельдшер и поставил Юле укол. Я от укола отказалась, так как чувствовала себя нормально.

- В МЧС говорили о двух пассажирах, которых сначала считали погибшими, а потом выяснилось, что они живы, так как сами покинули место происшествия. Это не вы с Юлией?

- Наверное, речь шла о нас. Но мы потом все равно вернулись на место крушения. Туда много народу прибыло. Врачи нас всех осмотрели, помощь оказали. Большая благодарность за это алтайским врачам! Очень отзывчивые.

- А вы с другими пассажирами ранее не были знакомы?

- Мы познакомились с ребятами на турбазе. Я приехала из Петербурга одна. У меня отпуск, появилась возможность отдохнуть, и я решила ею воспользоваться.

- Говорят, что экскурсия была с эзотерическим уклоном. Мол, туристы искали врата в Шамбалу… По поверью, вход находится на горе Белуха.

Авиакатастрофа с Ми-8 в Республике Алтай 27 июля 2023. Фото: УГОЧС и ПБ в Республике Алтай

- Это был обычный тур! Просто название красивое – чтобы привлечь внимание. Все были нормальные, адекватные ребята. Просто поехали отдохнуть и посмотреть на Алтай. С эзотерикой это никак не связано.

- Своим родным вы сразу сообщили о ЧП?

- Родственники сами быстрее всех узнали об этом. Информация быстро просочилась. Сразу все начали звонить, как у меня только связь появилась. И сестра, и отец, и другие. А я даже с ними поговорить не могла – голоса не было.

- Вы можете поподробнее рассказать о себе? Кем работаете?

- Давайте все. Хватит обо мне. Спасибо, что выслушали. До свидания…

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