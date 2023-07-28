Три человека в реанимации: последние новости о состоянии пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае на 28 июля

Пострадавшие проходят лечение Фото: Олег УКЛАДОВ

Три человека, пострадавшие в результате падения вертолета в Республике Алтай, находятся в реанимации. Подробнее о состоянии выживших и лечении, которое они проходят, рассказал Михаил Максимов, пресс-секретарь главы Республики Алтай.

Всего санитарной авиацией в республиканскую больницу доставили семь человек, пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8.

По данным на утро 28 июля, четыре человека находятся в отделении травматологии и ортопедии. Еще трое пассажиров – в реанимации, одна из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии. По словам врачей из Республики Алтай, ухудшения состояния здоровья пассажиров, выживших в результате крушения, нет. Им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее мы писали, что 27 июля вертолет Ми-8 потерпел крушение в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского район. На борту воздушного судна находились - 16 человек, включая экипаж. По предварительно информации, это были туристы из разных городов - Омска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, а также из Белоруссии. В результате случившегося четыре человека погибли и десять пострадали.

Эксперт выдвинул несколько версии крушении вертолета Ми-8. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Кроме того, расследованием занимается и Межгосударственный авиационный комитет. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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