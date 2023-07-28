«Летим на вертолете. Осталось четыре места». Что рассказывала о туре на Белуху погибшая в авиакатастрофе на Алтае эзотерик Яна Кургаева

Большую часть группы составляла компания эзотериков, прилетевших на семинар «Врата в Шамбалу» Фото: Андрей АФОНИН

27 июля в Горном Алтае возле села Тюнгур разбился вертолет МИ- 8. На борту были 16 человек, четверо из них погибли, трое в чрезвычайно тяжелом состоянии в реанимации, еще несколько человек в больнице с ожогами средней степени тяжести.

Большую часть группы составляла компания эзотериков, прилетевших на семинар «Врата в Шамбалу» из разных городов России.

Организатор семинара эзотерик Яна Кургаева, представляющаяся в сетях как Шенова. В мае она выставила ролик, где на фоне красивых видов Белухи рассказывала о приближающемся путешествии на Алтай. Говорила о том, что Белуха - место силы, и эта сила может очистить, изменить человека. Поделилась при этом, что они с мужем Евгением часто туда ездят и контактируют с неким махатмой.

Ранее на сайте «Шамбала» Яна сообщала, что они с Евгением выросли на Алтае:

«Я рада тому, что родилась на Алтае и имела возможность проводить много времени в деревне у бабушки, тому, что там не было благ цивилизации и я могла находиться в контакте с природой и узнать красоту и простоту деревенской жизни. Мой муж Евгений Шенов тоже с Алтая. Он точно так же каждое лето и все каникулы проводил в деревне у своих родственников, поэтому наш опыт детства и юности очень похож».

Вспоминая детство, жительница Санкт-Петербурга рассказывала и о том, как однажды прочла в газете о вальпургиевой ночи, и захотела сходить на кладбище:

«Без доли сомнения я пошла к бабушке и позвала ее пойти ночью на кладбище, посмотреть, что там будет на самом деле - в газете писали, что на кладбищах могут быть духи, мне захотелось проверить так это или нет. Бабушка, к сожалению, не согласилась. Честно говоря, до сих пор жалею об этом, психика ребенка работает иначе, вполне возможно, что тогда у меня что-нибудь интересное бы могло получиться. Наверняка, вы подумали сейчас – а не страшно ли было ребенку идти на кладбище ночью? Нет, совсем не страшно. Страх смерти приходит гораздо позже. Он прививается обществом, а на самом деле бояться нечего».

Презентуя будущий семинар в горах Алтая, ведущая торопила: «12 мест в вертолете. Пять мест уже занято. Остается четыре, кто хочет, решайте скорее» (еще три места для организаторов тура, прим. ред.). Сообщала, что места на базах Алтая очень быстро бронируются и они забронировали их еще в начале апреля.

Тем, кто не сможет полететь и примет участие в семинаре онлайн, организатор семинара обещала вести онлайн трансляцию с места силы там, где будет интернет. Заканчивала презентацию на YouTube эзотерик словами о том, что «любая трансформация – это больно…».

27 июля Яна погибла… В списках погибших вместе с ней четыре человека. Еще трое туристов в тяжелом состоянии в реанимации. Муж Яны Евгений Горбунов (Шенов) выжил, о состоянии его здоровья пока ничего не известно.

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