Известно о шестерых погибших и семерых пострадавших Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай 27 июля 2023 года упал вертолет Ми-8. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, известно о четверых погибших и 10 пострадавших. По предварительным причинам судно задело электрические провода, жестко ударилось о землю и загорелось. Рассказываем, что известно о крушении Ми-8 с туристами на Алтае.

Подробности падения Ми-8 в Алтайском крае

На данный момент известно, что вертолет Ми-8 принадлежал частной компании «Алтай-Авиа». По опубликованным в сети сведениям, командиром судна является Вячеслав Демихов. О его судьбе пока ничего неизвестно. Официальные источники сообщают, что 27 июля при падении Ми-8 в Республике Алтай четверо человек погибли и еще 10 пострадали. Пятеро получили серьезные ожоги, причем трое, как пишут в соцсетях – доставлены в больницу с ожогами тела 90%.

Совсем недавно, в конце июня пилот Вячеслав Демихов тушил крупнейший лесной пожар в Алтайском крае. В регион его вызвали из Республики Алтай. Пилоту пришлось работать в условиях сильного ветра и мощного верхового пожара, поэтому летать приходилось по кромке леса.

Пилот Вячеслав Демихов Фото: Анна Перевощикова

Причины крушения Ми-8 в Республике Алтай

Причиной крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27 июля стали электрические провода. Об этом сообщают экстренные службы. Как делятся в региональном ГУ МЧС, частный вертолет разбился при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района.

- По предварительным данным, он задел электрические провода и загорелся, - уточнили в ведомстве.

Видео падения вертолета Ми-8 в Алтае 27 июля

В соцсетях уже появились видео с места падения вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27 июля. На кадрах видно, что судно сгорело полностью. Мощные клубы черного дыма поднимаются в небо.

Также в соцсетях есть видео с моментом падения судна - его закружило за секунды до посадки. Оно столкнулось с ЛЭП и после этого начался пожар.

Список погибших после падения Ми-8 в Республике Алтай

По предварительным данным, на борту были 16 человек — три члена экипажа и 13 туристов, один из которых якобы из Белоруссии. Список погибших после падения Ми-8 в Республике Алтай 27 июля - уточняется. В сети появились имена пассажиров:

Запара Алексей 1988 г.р.

Ратников Александр 1963 г.р.

Паташенко Елена 1987 г.р.

Камарова Наталья 1969 г.р.

Волова Аурика 1979 г.р.

Кузьмина Юлия 1976 г.р.

Левшукова Елена 1980 г.р.

Горбунов Евгений 1989 г.р.

Кургаева Яна 1988 г.р.

Мацулев Владимир 1975 г.р.

Даниленко Инга 1959 г.р.

Смирнова Татьяна 1986 г.р.

Ишутин Игорь 1989 г.р.

Туристы якобы летели с горы Белуха Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Туристы якобы летели с горы Белуха. Возле села Тюнгур вертолет задел провода и разбился. На место прибыли спасатели МЧС и сотрудники управления ГО ЧС и ПБ Республики Алтай.

Транспортный прокурор выехал на место трагедии. Ведомство проводит проверку. Устанавливает обстоятельства ЧП и проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

Также следственные органы по республике возбудили уголовное дело по признакам преступления ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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