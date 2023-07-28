Искали вход в Шамбалу, а нашли смерть: одна из погибших в крушении вертолета МИ-8 в Республике Алтай была практикующим эзотериком

Погибшая Яна Кургаева была ведущей эзотерического семинара Фото: СОЦСЕТИ

27 июля в Республике Алтай разбился вертолет МИ-8 с группой туристов. На борту было 16 человек, четверо из которых погибли. Вертолет уже почти коснулся земли, но по какой-то причине задел лопастями столб с проводами, опрокинулся на землю и резко загорелся.

В составе туристической группы находилась и компания эзотериков, которые прилетели на Алтай на семинар «Врата в Шамбалу» из разных городов России. Организаторы семинара Евгений и Яна из Санкт-Петербурга, занимаются эзотерическими практиками уже давно. Они основали школу «Шамбала», собрав вокруг себя большое количество единомышленников, верящих в эволюцию сознания.

По поверью, вход в Шамбалу находится на горе Белуха, и многие эзотерики считают ее местом силы, приезжают туда для того, чтобы «зарядиться энергией».

Яна Кургаева, 35-летняя ведущая семинара, называла себя Учителем. Вместе с мужем они обучали своих учеников трансформации сознания. К сожалению, она стала одной из тех, кто погиб в результате крушения вертолета. На своей странице в ВК Яна много писала о смерти, точнее о бессмертии своей души.

Кстати, на сайте «Шамбалы» есть рассказ Яны о себе:

- Помню, как в первый раз в этой жизни я задумалась о смерти в раннем детстве. Я спрашивала кого-то из взрослых – «Что такое смерть? Что будет после смерти?». Взрослые отвечали – «Ничего. Тебя просто не станет». Отчетливо помню, как я пыталась представить себе. Как это – я есть… и вдруг меня нет…? Пыталась и так и не смогла этого сделать. Не смогла, потому что слова взрослых оказались ошибкой. Наша Душа никуда не исчезает, она бессмертна. Мы проживаем сотни, тысячи жизней, набирая опыт, развиваясь, познавая мир и себя с разных сторон. Чем старше я становилась, тем меньше меня интересовала обычная жизнь окружающих людей – мне было скучно. Я постоянно пробовала делать что-то странное для обычных людей, - писала Яна.

Последний раз Яна Кургаева была в сети 27 июля в 8:28. Она опубликовала на странице «Вконтакте» фотографии Горного Алтая, в который она, по всей видимости, была влюблена.

Стоимость семинара, на котором ведущие обещали людям обучить их работать с местами силы, познакомить с духом горы, рассказать о кармическом ядре и прочее, была 20 тыс. рублей. А вся поездка обошлась туристам в более чем 200 тысяч.

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