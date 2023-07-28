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28 июля 2023 4:46

Искали вход в Шамбалу, а нашли смерть: одна из погибших в крушении вертолета МИ-8 в Республике Алтай была практикующим эзотериком

Среди пострадавших при крушении вертолета на Алтае туристов были эзотерики
Анна Усик
Погибшая Яна Кургаева была ведущей эзотерического семинара

Погибшая Яна Кургаева была ведущей эзотерического семинара

Фото: СОЦСЕТИ

27 июля в Республике Алтай разбился вертолет МИ-8 с группой туристов. На борту было 16 человек, четверо из которых погибли. Вертолет уже почти коснулся земли, но по какой-то причине задел лопастями столб с проводами, опрокинулся на землю и резко загорелся.

В составе туристической группы находилась и компания эзотериков, которые прилетели на Алтай на семинар «Врата в Шамбалу» из разных городов России. Организаторы семинара Евгений и Яна из Санкт-Петербурга, занимаются эзотерическими практиками уже давно. Они основали школу «Шамбала», собрав вокруг себя большое количество единомышленников, верящих в эволюцию сознания.

По поверью, вход в Шамбалу находится на горе Белуха, и многие эзотерики считают ее местом силы, приезжают туда для того, чтобы «зарядиться энергией».

Яна Кургаева, 35-летняя ведущая семинара, называла себя Учителем. Вместе с мужем они обучали своих учеников трансформации сознания. К сожалению, она стала одной из тех, кто погиб в результате крушения вертолета. На своей странице в ВК Яна много писала о смерти, точнее о бессмертии своей души.

Кстати, на сайте «Шамбалы» есть рассказ Яны о себе:

- Помню, как в первый раз в этой жизни я задумалась о смерти в раннем детстве. Я спрашивала кого-то из взрослых – «Что такое смерть? Что будет после смерти?». Взрослые отвечали – «Ничего. Тебя просто не станет». Отчетливо помню, как я пыталась представить себе. Как это – я есть… и вдруг меня нет…? Пыталась и так и не смогла этого сделать. Не смогла, потому что слова взрослых оказались ошибкой. Наша Душа никуда не исчезает, она бессмертна. Мы проживаем сотни, тысячи жизней, набирая опыт, развиваясь, познавая мир и себя с разных сторон. Чем старше я становилась, тем меньше меня интересовала обычная жизнь окружающих людей – мне было скучно. Я постоянно пробовала делать что-то странное для обычных людей, - писала Яна.

Последний раз Яна Кургаева была в сети 27 июля в 8:28. Она опубликовала на странице «Вконтакте» фотографии Горного Алтая, в который она, по всей видимости, была влюблена.

Стоимость семинара, на котором ведущие обещали людям обучить их работать с местами силы, познакомить с духом горы, рассказать о кармическом ядре и прочее, была 20 тыс. рублей. А вся поездка обошлась туристам в более чем 200 тысяч.

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