Вертолет Ми-8 потерпел крушение при заходе на посадку в селе Тюнгур 27 июля. Фото: телеграм-канал управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

27 июля 2023 в Республики Алтай у села Тюнгур при заходе на посадку потерпел крушение вертолет Ми-8, перевозивший группу туристов на экскурсию. На борту воздушного судна находилось 16 человек, в их числе трое членов экипажа. При падении 4 пассажира вертолета погибли. Корреспондент «Комсомолки» связался с опытным пилотом вертолетов для того, чтобы обсудить возможные версии произошедшего.

Вихревое кольцо

На кадрах видео с места происшествия видно, что вертолет заходил на посадку над полем. Когда он был в нескольких метрах над землей, поднялась пыль. В этот момент хвост вертолета поворачивает влево, задевает столб линии электропередач, и в результате воздушное судно заваливается на бок и падает на землю.

Практически сразу после падения вертолета на форумах пилотов появилось обсуждение произошедшего. Несколько человек высказали версию с появлением вихревого кольца, в которое могло закрутить вертолет. Эксперт, опытный пилот вертолета, с которым нам удалось связаться, попросил не указывать его имя, но прокомментировать версии согласился.

- Нет, это точно не вихревое кольцо. Так как скорость снижение у вертолета была нормальная. Он завис уже над землей. А вихревое кольцо возникает, когда вертолет уже падает. Здесь вертолет разворачивался и, скорее всего, пыль снизила видимость. Это привело к тому, что в момент снижения пилот мог потерять ориентиры и сместиться на столбы, - говорит пилот.

Поворот против ветра

Еще одна версию, которую предложили пилоты на форумах - выполнение пилотом маневра «поворот против ветра».

- Да, такое правило есть, - говорит эксперт. - При заходе на посадку вертолета надо выполнить поворот против ветра. Возможно, ветер был справа, и пилот выполнял именно этот маневр. Потому что правый ветер для вертолета самый опасный. Это связано с аэродинамикой.

Эта версия представляется очень вероятной. Но не ясно, почему пилот не рассчитал расстояние до столбов.

Невнимательность

Полностью установить причины произошедшего должно следствие и Международный авиационный комитет. Наш эксперт высказал свою догадку о причинах катастрофы.

- На мой взгляд, это невнимательность. Командир не уследил. Поднялся пылевой вихрь, и во время доворота, возможно, забыли, что есть столбы рядом. Также есть вероятность, что при посадке, когда вертолет завис и пилот начал поворачивать против ветра, произошло смещения вертолета в сторону на несколько метров из-за ветра. Это можно легко скорректировать при хорошей видимости земли, а здесь было пылевое облако, которое снизило видимость.

СПРАВКА КП

Потерпевший крушение вертолет Ми-8т был произведен в ноябре 1986 года на авиационном заводе в Улан-Удэ. С 2018 года он находился в эксплуатации фирмы «АлтайАвиа».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пострадавшие ползком выбирались из горящей кабины»: жуткие подробности о крушении вертолета Ми-8 на Алтае

Стали известны жуткие подробности гибели туристов в крушении вертолета на Алтае (подробнее)

«Сам не знаю как произошло»: член экипажа разбившегося вертолета Ми-8 на Алтае рассказал о трагедии

Выживший в крушении вертолета Ми-8 на Алтае рассказал о моменте трагедии (подробнее)

Искали вход в Шамбалу, а нашли смерть: одна из погибших в крушении вертолета МИ-8 в Республике Алтай была практикующим эзотериком

Среди пострадавших при крушении вертолета на Алтае туристов были эзотерики (подробнее)