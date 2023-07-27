«Видно же, что попал в вихревое кольцо и его закрутило!»: что пишут на форумах о крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27 июля

Крушение вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27 июля 2023. Фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В соцсетях и на разного рода форумах люди обсуждают крушение вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27 июля. Например, на forumavia.ru, где общаются пилоты и другие специалисты в сфере авиации, собралось уже немало комментариев.

Напомним, что вертолет приближался к вертолетной площадке для посадки. Однако там уже находился другой борт, и экипаж решил приземлиться поблизости. До земли оставалось два метра. И тут судно неожиданно поднимает пыль. Борт закручивает, он задевает хвостовым винтом столб, который разлетается в щепки, и судно падает набок. Сверху на него рухнули электропровода, начался пожар.

Один из старожилов форума недоумевает: «Хвостовым винтом разнес столб. Непонятно - зачем разворачиваться вправо на висении нужно было??»

«Возможно, облако пыли и потерял ориентировку», - отвечает другой комментатор.

И далее началось активное обсуждение темы:

«Видно же, что попал в вихревое кольцо и его закрутило, причем тут провода? Жаль погибших ребят, выздоровления выжившим».

«Раз вы видите, то и расскажите, как на висении можно попасть в режим вихревого кольца. Или вы что-то другое имели в виду?»

«Какое "кольцо" ???

Ясно же видно, что на висении, перед приземлением зачем-то начал разворачиваться вправо - и зацепил столб...»

«Да не видел он этих столбов. Это ж не ЛЭП-500 или хотя бы 110 КВ»

«Как можно было не видеть? Три пары глаз!»

«Разворачивались для того, чтобы посадку выполнить против ветра, на вертолётах так положено делать»

«Я вижу, как рулевым винтом задели столб. После чего их закрутило и перевернуло. Почему вначале их повело и почему при этом стали взлетать? Хотя, казалось бы, приспустить полностью шаг, и худо-бедно, но сели бы, высота ж маленькая, вот это вопрос...»

Один из форумчан подчеркнул, что садился вертолет в том месте, где нет специальной площадки. А на площадке уже стоял другой вертолет:

«В пыльном вихре при посадке с подбором столб такого диаметра можно и не увидеть. А садились они натурально с подбором, т.к. в данном пункте вообще нет площадки. А на месте, куда обычно садились, уже находился другой борт!»

Другой участник обсуждения высказал мнение, что и на этом участке можно было бы успешно посадить судно: «Там места - на «Боинге» приземлиться можно...»

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