В ДТП с поездом на Алтае 29 ноября 2021 погибли трое детей Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В среду, 17 августа, в Тальменском районном суде прошло очередное заседание по факту смертельного ДТП с поездом на Алтае 29 ноября 2021 года в селе Луговое. Учительница Анна Диринг подвозила четырех второклассников до дома после окончания занятий в школе и врезалась в несущийся локомотив. Трое детей погибли на месте трагедии, педагог и еще один ребенок получили серьезные травмы, но выжили. Теперь женщина сидит не за учительским столом, а на скамье подсудимых... «Комсомолке» удалось поговорить с родителями погибших детей о том, как горе сказалось на их семьях, и какое наказание для педагога они считают наиболее справедливым.

«Ползали по снегу и сходили с ума»

Олег и Оксана очень ждали появления младшей дочери Полины. И врачи, и все знакомые вторили, что рождение девочки – это чудо, так как обоим супругам пришлось побороться с онкологией. Дмитриевы уже смирились, что вселенная послала им лишь одного ребенка, но когда вторая малышка появилась на свет, дома её называли не иначе как Счастье. Старшая сестра тоже души в девочке не чаяла, и когда увидела в новостях страшную новость о ДТП с поездом в селе Луговое, бросилась звонить матери...

Погибшая школьница Полина Дмитриева Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Незадолго до аварии мне написала учитель, что у Полины замочек на молнии курточки сломался, я обещала, что завтра она придет в новом пальто. О том, что учитель сама собирается везти моего ребенка домой, не было ни слова. А потом позвонила старшая дочь из Барнаула, спросила, дома ли Счастье, я сказала, что еще жду школьный автобус, на котором она должна приехать. Тогда дочь закричала, начала говорить про аварию. Дозвониться до кого-то из учителей было невозможно, мы с мужем поехали на место, и сказать, что там была страшная картина – ничего не сказать: ползали по снегу и сходили с ума. Авария произошла в 12:50, а грузить тела начали лишь около 19:00, старшая дочь приехала туда на такси из Барнаула. Она, наверное, повзрослела лет на 10, то ли от боли, то ли от осознания всего происходящего, такой ужас стоял в глазах, - вспоминает тот роковой вечер мама погибшей Полины.

Мама Оксаны Дмитриевой, бабушка Полины, в это время лежала в больнице, лечилась от ковида и вроде шла на поправку, поэтому говорить о гибели внучки ей сначала ничего не стали. Лишь через неделю, когда она позвонила семье и попросила передать трубку Полиночке, родители принесли страшную весть… На утро женщины не стало.

- За неделю мы похоронили двоих, мама просто не смогла это все пережить. Девять дней со смерти Полины мы отвели, убрали столы и завезли маму. Похоронили их рядышком, и себе место оставили, - добавила Оксана.

До сих пор родители недоумевают, как можно было не заметить поезд? Отец Полины отмечает, что лишь слепой и глухой мог «газануть» прямиком под него. Со слов Дмитриевых, переезд, на котором произошло ДТП, не считается опасным, и там стоит звуковой семафор, предупреждающий о приближении состава. Об этом же говорят и железнодорожники, которые были в поезде в тот день.

ДТП с поездом на Алтае 29 ноября 2021 Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

- Свидетели на суде подтвердили, что Анна [педагог, прим. ред.] подъехала к переезду, притормозила, а в последний момент, когда оставалось около 10 метров до снегоуборочного состава, ударила по газам и вылетела на пути. Дети должны были поехать на школьном автобусе, но ей нужно было срочно натянуть ремень генератора [в автомобиле, прим. ред.], а автобус пришлось бы ждать с детьми 40 минут. Торопилась она, - добавили супруги.

Бумага все стерпит

После ДТП Анну Диринг ввели в медикаментозную кому и госпитализировали в Тальменскую ЦРБ. Все семьи потерпевших подтвердили «Комсомолке», что после того, как она пришла в сознание, связаться с родителями погибших деток не пыталась. Когда Олег Дмитриев узнал, где лечится педагог, он отправился в больницу, чтобы сказать ей все, что думает, глаза в глаза. Но правды мужчина там не нашел – наоборот, Анна Диринг написала на него заявление в полицию об угрозе убийством.

- Сказала, что она меня боится. Говорю: «Ты бы хоть записки написала, бумага все стерпит». И только после этого она передала через следователя письма семьям погибших детей с соболезнованиями. У нее сейчас якобы амнезия, но ребята старшеклассники рассказывали мне, что видели, как она садила детей в машину со словами: «Я из-за вас торчать здесь час не буду». Когда я ей это сказал, она ответила, что это неправда, мол, там никого не было. Почему этот момент она помнит, а саму аварию нет? – вопрошает отец погибшей Полины.

Родители погибших детей в суде. Фото: Алексей Кучерявых, "Толк"

В этих письмах, по словам не только Дмитриевых, но и других родителей, был один и тот же текст – учитель признает свою вину и приносит свои соболезнования. Меняется лишь одно – имена и фамилии. Тем не менее, никому из родителей легче от записок не стало…

На одном из первых судебных заседаний судья поинтересовалась, приносила ли учитель извинения семьям погибших детей. Родители малышей ответили твердое: «Нет». Лишь через семь месяцев со дня аварии педагог встала и извинилась.

- Искренне это никто не воспринял. Она после суда сидела и улыбалась, даже не заплакала ни разу. Один из родителей сказал, что ей только улыбаться и осталось, - подытожили Дмитриевы.

Сейчас родственники погибших детей опасаются, что максимальное наказание, которое может понести подсудимая – колония-поселение. По их словам, этой меры недостаточно за смерть троих ребятишек. Но у Анны Диринг есть ряд смягчающих обстоятельств: находящаяся на иждивении мать, дети, которые сейчас учатся в училище и институте, и наличие инвалидности после травм, полученных в той самой аварии.

- 6 сентября уже будут прения, и мы надеемся, что ей назначат максимально строгое наказание, реальное. Она посадила на заднее сидение четырех детей, даже не пристегнула их. Был еще один мальчишка, который заболел и не поехал в этот день в школу, а так бы и он мог оказаться в той машине, - считают Дмитриевы.

«Знала, что творит»

29 ноября Людмила Барсукова была на работе, когда знакомые прислали ей страшное видео с места аварии. На тех жутких кадрах было видно, что около машины лежит ее ребенок – восьмилетний Темочка. Женщина сразу же начала звонить учителям, но никто не брал трубку.

- На место аварии меня не пустили, сказали: «Тебе там делать уже нечего». На служебной машине привезли домой, там уже меня встречала моя дочь. В тот момент я уже знала, что нашего ребенка нет, но мужу позвонила и сказала лишь, что произошла авария, так как ему еще предстояло ехать в машине, - вспоминает мама погибшего мальчика.

Младший сын был единственным мальчиком в семье, помимо него есть еще две старшие дочери. Больше всех Тему ждала самая старшая, она нянчилась с братом, когда он был крохой. Когда девушка поступила в институт, то каждый раз, как возвращалась домой, старалась баловать малыша – то книжку привезет, то сладости. Средняя дочь Людмилы тоже скучает по брату, даже до сих пор не дает убрать его вещи из шкафа, говорит: «Пусть висят».

- Я родила его уже в 36 лет. Старшая все тряслась, одевала его красиво. Помню, что я как-то надела на него дома розовенькую распашонку, так она начала возмущаться, ведь это мальчик, мужик! Темочка всегда был таким мягким ребенком, никто и никогда на него не жаловался. Сейчас, летом, очень тяжело, когда вижу, как другие ребята катаются на велосипедах. Самые младшие, которым еще не рассказали о том, что он умер, иногда забегают во двор, спрашивают, выйдет ли Тема гулять… Взрослые всегда говорили: «Артемка у тебя хороший такой, так и хочется его потискать», - слезно рассказывает женщина.

О том, что ребенка домой подвозит учитель, Людмила не знала – сын ей не рассказывал. С ее слов, она всегда учила детей, что педагог прав, его нужно уважать. И он, по всей видимости, даже и не посчитал нужным и важным рассказать родителям, что добирается до дома не на школьном автобусе.

- Никто из родителей этого не знал. На предыдущем заседании сопровождающая детей в автобусе рассказала, что предупреждала Диринг о том, что нельзя подвозить детей на своем автомобиле, просила ее так больше не делать. Сама Диринг сначала это признавала, а потом вдруг сказала, что никто ей такого не говорил, и никаких инструкций на этот счет якобы не было, - рассказала «Комсомолке» мама погибшего в ДТП с поездом школьника.

Подсудимая Анна Диринг. Фото: Алексей Кучерявых, "Толк"

Каждое судебное заседание для семей – настоящее испытание, без успокоительных точно не справишься. Но больше всего Людмила недоумевает от реакции педагога – с ее слов, Анна Диринг ухмылялась.

- По ней не видно, что она испытывает чувство вины. Когда адвокат спросил, была ли у нее возможность попросить прощения раньше, чем через семь месяцев, она сказала, что у нее отобрали телефон, а контактов не было. Я ей тогда так и сказала: «Кто ищет, тот найдет». Все это извинение было не более чем поручением адвоката, - считает женщина.

«Она даже не знала фамилию своего ученика»

Утром 29 ноября Женю Тарасова разбудила мама Надежда, но ребенок сказал, что устал и хочет остаться дома.

- Я сказала сыну, что все-таки нужно идти в школу. Он встал и очень долго собирался, за семь минут до автобуса вышел из дома, забыл портфель, вернулся. Думала, что опоздает в итоге и вернется домой. А в обед пришел сын племянницы, спросил, приехал ли Женя - в автобусе говорили, что учитель с детьми попали в аварию. У меня началась паника, в школе не брали трубку. Только бывший классный руководитель Жени ответила и сказала, что ничего не знает… Видимо, заплакала. Потом пришла соседка, которая уже два часа знала, что мой сын погиб, но не знала, как мне это сказать. Поехали на место: и бежали, и ползали там по этому снегу, Женечку и Полиночку доставали последними, - рассказала мама Жени Надежда.

Вечером, когда семьи вернулись с места ДТП, по домам пошла делегация из школы. Бывший классный руководитель Жени бросилась Надежде в ноги и начала просить прощения.

- Мой ребенок учился у нее в классе, но осенью прошлого года сын завалил математику, и его перевели во второй класс. Учительница до сих пор винит себя, что оставила его, говорит, что если бы не этот факт, Женя бы остался в живых, - добавила Надежда.

Содержание записки, переданной от Анны Диринг, Надежда уже и не помнит, говорит, что написана она была не от души. Кроме того, педагог перепутала ее фамилию.

- Говорит, что ей сказали писать такую фамилию. А она сама не знала, по какой фамилии у нее ученик в классе? О какой искренности идет речь, если она даже ни разу в глаза нам не посмотрела, улыбается сидит, мы в слезах, а ей смешно, - не сдержала эмоций мама мальчика.

В то, что Анна Диринг могла не знать о запрете на подвоз детей в личном авто, Надежда не верит. По ее словам, педагог через сына передавала ей на подпись бумаги о том, что ребенок будет ездить на школьном автобусе. Детей даже родителям без предупреждения из школы забирать нельзя.

Помимо Жени у Надежды еще четыре ребенка. Когда в семье произошла трагедия, старшего сына, который сейчас служит по контракту, должны были отправить на Украину, но пришлось вернуться к семье. Он до сих пор говорит, что Женечка спас его от смерти – многие из знакомых мужчины, которые тогда все же отправились на спецоперацию, погибли.

- Знаете, самое тяжелое было читать и слушать, когда перечисляли травмы наших детей. И 17 августа огласили время смерти: авария произошла в 12:50, а Полиночка умерла в 13:20, Артемка – в 13:35… Получается, что еще некоторое время дети были живы. Поэтому я хочу, чтобы ей [педагогу Анне Диринг, прим. ред.] дали максимальный срок, чтобы она поняла, что она натворила, - подчеркнула Надежда Тарасова.

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