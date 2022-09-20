Суд над Анной Диринг 19 сентября 2022. Фото: Перевощикова Анна, СУ СК по АК

В Алтайском крае вынесли приговор учительнице Луговской школы Тальменского района Анне Диринг, которая вместе с учениками на своей машине врезалась в снегоуборочный поезд. Трое школьников погибли на месте, выжить удалось лишь одному мальчику и самой учительнице. Суды продолжались с мая этого года, и вот, наконец, спустя почти 10 месяцев, в резонансном деле поставлена точка. О том, как прошло заседание – в материале «Комсомолки».

«Прошу о снисхождении»

Черный спортивный костюм с лампасами, темно-зеленый длинный кардиган, два костыля, раскрасневшееся лицо, то ли от стыда, то ли от волнения, и слегка взъерошенные волосы – такой предстала перед участниками судебного заседания Анна Диринг.

Сейчас это уже далеко не та счастливая учительница, которая некогда хвасталась в соцсетях творческими номерами своих учеников. На аватарке у неё долгое время было фото в яркой мультяшной рамке с надписью «Прощай, начальная школа». А на стене страницы Вконтакте были выложены видео с поющей ребятней. Было очевидно, что педагог ими гордилась: «Мои первые ученики, уже выпускники, люблю вас», - писала Анна Диринг под одним из видео в июне 2021 года. Знала ли она, что меньше, чем через полгода уже никогда не вернется в школу…

Анна Диринг Фото: Соцсети

Теперь на лице педагога застыла печать полнейшего смирения. Ранее в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» она заявляла, что готова понести любое наказание. Признается, что всегда учила детей отвечать за свои поступки. За свою же ошибку Анне Диринг придется расплачиваться всю жизнь.

Во время суда на соседних от Диринг скамейках расположились родственники погибших детей, педагог старалась не смотреть в их сторону. Как рассказали родители школьников, она даже не поздоровалась с ними.

Суд над Анной Диринг 19 сентября 2022 Фото: Анна Перевощикова

Вскоре в зал судебных заседаний вошла судья, все встали, служитель Фемиды дала подсудимой последнее слово. Анна Диринг поднялась со своего места, развернула в руке небольшой клочок бумаги с текстом и начала зачитывать вслух:

- Я полностью согласна с предъявленным мне обвинением, свою вину в содеянном признаю и готова понести наказание, которое мне назначит суд. Я не отказываюсь возмещать моральный ущерб. Но, как я уже говорила, мне такую сумму за несколько жизней не возместить. Тем не менее, я прошу суд о снисхождении <…> Также осмелюсь попросить суд не наказывать меня слишком строго, потому что ранее я не была судима, - отметила Анна Диринг.

Кроме того, она еще раз попросила прощения у родных погибших, повернувшись к ним лицом, но все равно отводя глаза в другую сторону. Закончив, Диринг села, а судья удалилась из зала для принятия решения.

Суд над Анной Диринг 19 сентября 2022 Фото: Анна Перевощикова

В коридоре Тальменского суда собрались журналисты и потерпевшие – родители школьников и их родственники. Как рассказала мама погибшей девочки, на первые заседания в суд приезжало полдеревни Наумово, но их не пускали. Смерть детей всегда была общей трагедией…

Пока собравшиеся покорно ожидали судью, родные пообщались с журналистами. Было видно, как тяжело родителям дается ответ на каждый вопрос, слезы душили, порой не давая связать двух слов...

Вела себя раздражительно

Спустя примерно час судья вернулась и начала зачитывать приговор. На это тоже ушло немало времени. Педагога судили по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Суд над Анной Диринг 19 сентября 2022 Фото: Анна Перевощикова

По данным суда, 29 ноября 2021 года Анна Диринг отвозила учеников из Луговской школы до села Наумово, где они проживают. В пути женщина проявила преступную небрежность, отвлеклась на звонок по телефону и выехала на пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора. В итоге в машину врезался снегоуборочный поезд.

ДТП с поездом 29 ноября 2021 Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Сама подсудимая во время следствия воспользовалась 51 статьей Конституции РФ и не стала свидетельствовать против себя. Кроме того, она уже рассказывала, что из-за аварии у нее частично потеряна память – Анна Диринг помнит лишь то,как отменили пятый урок музыки, как собиралась везти детей по домам, а сам путь до Наумово и столкновение с поездом словно стерлись…

Зато во время расследования значимые показания дали свидетели. Один из них – выживший в ДТП ребенок. Мальчик рассказывал, что, увидев приближающийся поезд, испугался и спустился вниз между сидениями – именно это, возможно, и спасло ему жизнь. В день аварии, по словам ребенка, учитель в утвердительной форме сказала, что отвезет детей на своей машине, чтобы им не пришлось ждать автобус. Она посадила учеников в машину на заднее сидение. По пути от школы до Наумово в левой руке Анны Диринг был телефон в красном чехле, по нему она с кем-то говорила, попутно громко слушая музыку, и держа руль правой рукой. На железнодорожном переезде семафор мигал красным светом, женщина остановилась на секунду, но через мгновение везко нажала педаль газа. Причем, со слов ребенка, учитель даже голову не повернула по сторонам, чтобы убедиться в безопасности движения. В этот момент поезд снес легковушку и протащил за собой…

Что говорили машинисты

Помимо выжившего ребенка нашлись и другие очевидцы. Одна из свидетельниц рассказал, что проезжала мимо школы и видела, как Диринг обметает автомобиль, а рядом стоят дети. Когда она ехала обратно, то автомобиль учительницы уже попал в ДТП.

Главными свидетелями стали машинисты, которые в тот день ехали в поезде. Они рассказали, что примерно за десять метров до переезда возле путей притормозил легковой автомобиль. Семафор в этот момент работал исправно, кроме того, машинист подавал предупредительный сигнал. Но в последний момент машина почему-то выехала на пути. Один из железнодорожников начал кричать в рацию, чтобы поезд остановили, машинист дернул стоп-кран, но поздно… Скорость движения состава – до 70 км/ч, тормозной путь – 110 метров, поэтому при таком маленьком расстоянии поезд просто не успел бы полностью остановиться. Когда железнодорожники вышли из локомотива, машина висела на сцепке, из авто доносился детский плач. Сначала мужчины вытащили ребенка, который уже не подавал признаки жизни, затем – плачущего мальчика. Водитель находилась в неадекватном состоянии.

Также к делу приобщили запись с камеры видеонаблюдения, которая была на одном из домов возле переезда. На ней видно, как за 300 метров до переезда Диринг держала в руке мобильный телефон. Детализация звонков подтвердила телефонное соединение педагога в момент аварии. Получается, что никакой случайности в данной аварии не было…

Никто ничего не знал?

Директор школы, которую позднее сняли с поста, рассказала, что Диринг повезла детей по личной инициативе без согласования с руководством школы. В организации якобы вообще об этом ничего не знали. Кстати, сама Диринг в интервью «Комсомолке» рассказывала, что все были в курсе, что она подвозит детей на своей машине, но никто и слова против ей не сказал, а после ДТП все испугались и попытались отвести от себя вину.

Завхоз школы, кстати, во время дачи показаний заявила, что предупреждала педагога о запрете на подвоз детей и попросила её так больше не делать. Этот факт Диринг тоже отрицала в интервью.

Родители погибших детей отметили, что были не были в курсе того, что у Диринг есть своя машина. Ежегодно они подписывали заявление о том, что ребята добираются до школы и обратно исключительно на школьном автобусе.

По решению суда Анна Диринг была признана виновной по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Она отправится на 5,5 лет в исправительную колонию общего режима с лишением права занимать должности, связанные с управлением транспортом, на 3 года. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевшим - от 3 до 6 млн семьям погибших детей, 1,6 млн рублей – семье потерпевшего мальчика. Со слов адвоката педагога обжаловать приговор не будут.

Суд над Анной Диринг 19 сентября 2022 Фото: Анна Перевощикова

Боль на всю жизнь

Как рассказали «Комсомолке» родители погибшей девочки Оксана и Олег Дмитриевы, приговор суда их устроил, обжаловать они его не планируют. Дело в том, что санкция статьи, по которой судили учителя, предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы, а добиться переквалификации дела им не удалось.

Тяжелее всего было смотреть на родителей, когда судья зачитывала список травм, которые нашли у погибших детей. Только на перечисление переломов головы ушло несколько минут. Было ощущение, что с каждым словом внутри родителей будто тоже что-то ломалось.

После смерти дочери у Олега Дмитриева ухудшилось состояние здоровья – он стоит на учете по онкологии. А матери девочки выдали направление в психоневрологический диспансер. У старшей их дочери после смерти маленькой сестренки резко упало зрение.

- Мы от старшей дочери и узнали об аварии. Нас не пускали на место ДТП, но мы смогли прорваться к своему ребенку, бежали по сугробам. Когда я приехал, она еще горячая была, будто вот-вот пошевелится, все лицо в крови, - рассказал Олег Дмитриев.

В раскаяние учительницы никто из родителей так и не поверил. Единственное, что их успокоило - педагогу назначали реальный срок в колонии общего режима.

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