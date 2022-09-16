В ДТП с поездом на Алтае 29 ноября 2021 погибли трое детей Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В понедельник, 19 сентября, состоится очередное и, вероятно, последнее заседание по делу резонансного ДТП с поездом, в котором погибли трое школьников и еще один получил тяжелые травмы. За рулем легковушки, которая столкнулась со снегоуборочным поездом, сидела учительница начальных классов Луговской школы Тальменского района Анна Диринг. Незадолго до оглашения приговора педагог согласилась поговорить с корреспондентом «Комсомолки» и рассказать свою версию случившегося.

«И похвалю, и поругаю»

Набираю номер Анны Александровны, вскоре трубку берет женщина с приятным голосом. Знакомимся. Без лишних вопросов она соглашается пообщаться. Правда, немного робко. Это нормально, учитывая, какую тему разговора я завожу.

Подсудимая Анна Диринг. Фото: Алексей Кучерявых, "Толк"

Анна Диринг – педагог с большим стажем: семь лет в детском интернате, еще пять – в Среднесибирской школе, шесть – в Луговской. Место учителя в последней общеобразовательной организации она заняла по приглашению бывшего директора. С детьми Анна Александровна находила язык легко, говорит, что никогда не делила детей на любимых и нет. Приходилось и быть строгой, но с младшеклассниками иначе никак. Кстати, за все время нашего разговора собеседница говорила о себе, как об учителе, в настоящем времени. Оно и ясно – столько лет учить детей, а потом в один момент лишиться всего...

- Я учитель строгий, но справедливый. Дети начальных классов – народ тяжелый. Их нужно приучать дисциплине, держать в узде, нельзя идти на поводу. Только дай слабинку – потом не соберешь. Любила я всех одинаково, старалась научить детей говорить правду, нести ответственность за свои поступки, - рассказала учительница.

Все ребятишки, которые вместе с педагогом попали в ДТП 29 ноября 2021 года, учились в её, втором классе. Про каждого из них учителю есть, что рассказать. Детей она вспоминает часто, вернее, каждый день.

- Женя Тарасов учился в моем классе на тот момент всего месяц. Знаете, это был счастливый ребенок, всегда с улыбкой до ушей. Совсем малыш еще, ему не до учебы было – приносил с собой в школу игрушки, не наигрался еще, видимо. Артем Барсуков – очень воспитанный мальчик, никогда не баловался, не было замечаний, очень старательно выполнял задания, никогда не грубил, никогда. Полина Дмитриева, может, немного и разбалованная, ведь она поздний ребенок в семье, но она всегда говорила, что ей нравится ходить на уроки. Конечно, если ученик играет на уроке, я сделаю замечание, но относилась ко всем одинаково – и похвалю, и поругаю. А истории о том, что якобы кого-то из детей недолюбливала – это сказки какие-то, - добавила педагог.

День трагедии

Спрашиваю Анну Александровну про день трагедии. С её слов, она мало, что помнит. Если быть точнее, то последнее воспоминание о том дне – как отменили урок музыки, как собиралась везти детей, а дальше как в тумане. Ни путь к роковому переезду, ни момент столкновения с поездом вспомнить она так и не смогла даже спустя почти год после трагедии.

- Я их подвозила накануне, в пятницу, авария произошла в субботу. Об этом все знали, и никто замечаний мне не делал. У нас есть группа в WhatsApp, где мы общаемся с родителями, я скидываю важную информацию и домашние здания. Если бы кому-то что-то не нравилось… но ведь вопросов ко мне не было, - отмечает педагог.

Анна добавила, что запрета на подвоз детей никогда не было. Причем и другие учителя школы, у которых есть машины, подвозили учеников, и сами родители забирали не только своего ребенка после уроков, но и других.

- Когда дети были в первом классе, в первой четверти им ставили всего по три урока, а школьный автобус приходит лишь в 13:30, после пятого урока. Чтобы дети не ждали долго, за ними приезжали родители, они подвозили и других детей. Потом уже уроков стало больше, и ученики добирались со школы домой на автобусе. Никаких запретов на подвоз не было, главное правило – предупредить сопровождающую автобус, чтобы детей не потеряли, - подчеркнула Анна Диринг.

Учитель добавила, что ребятам порой приходилось сидеть пару часов в ожидании автобуса, но без присмотра их не оставишь, поэтому ответственность ложилась на плечи педагогов. Младшеклассников приходилось брать с собой на уроки ИЗО, которые вела Анна у старших классов.

- В тот день второй класс освободился раньше, а у меня как раз появилась возможность отвезти их домой, чтобы не сидели и не ждали автобус. Никуда я в тот день не торопилась. Позвонила сопровождающей детей в автобусе Анне Павловне, сказала, что сама отвезу. А после трагедии начались разговоры, что в школе ничего не знали, не видели, не слышали о том, что я подвожу детей. Я понимаю, все боялись ответственности, тюрьмы, но меня никто о запрете на подвоз не предупреждал. Если бы такой указ был, я бы не пошла наперекор руководству, - добавила она.

«Очнулась и сказала, что мне нужно на работу»

Обстоятельства трагедии Анне Александровне приходилось собирать по кусочкам из рассказов очевидцев из-за сильной амнезии. В ДТП женщина серьезно пострадала и заработала себе инвалидность на всю жизнь - переломы бедра и пяти ребер, травма связок на правой ноге, нарушение седалищного нерва. После аварии учительницу ввели в медикаментозную кому, и очнулась она лишь спустя пару дней после трагедии.

ДТП с поездом Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

- Я проснулась, не поняла, где я, сказала, что мне нужно на работу, и попыталась встать. Медсестры в ответ пригрозили, что привяжут меня к кровати. Про ДТП мне никто не рассказывал, я узнала о нем от родной сестры, когда мне смогли передать телефон в палату. Какие были первые чувства? Я была в таком состоянии после наркоза, что вообще не чувствовала боль, было сильное помутнение сознания. Началась паника, сильно переживала, думала, как там родители, как проведут похороны… Было очень стыдно, - вспоминает учительница.

Как произошла авария – для неё загадка. Анна Александровна добавила, что ездила через этот переезд еще в те времена, когда работала в Среднесибирской школе. И никаких происшествий раньше не было.

Три месяца педагог лечилась в барнаульской больнице, а в марте её перевели в Тальменскую ЦРБ. Посетителей к ней не пускали, лишь сыну удалось один раз через знакомых проскользнуть к матери. У Анны Диринг два сына – оба сейчас студенты. Был и еще один посетитель – отец погибшей девочки Полины.

- В марте ко мне в больницу пришел Олег Дмитриев и спросил, как мне живется и сказал, что если его не устроит приговор суда, то он меня убьет. Он повторил эту фразу несколько раз, я потом позвонила адвокату, а он посоветовал написать заявление об угрозе. Но знаете, если бы с моим ребенком такое произошло, я бы вела себя точно так же. Как мать, я понимаю родителей погибших, - говорит собеседница «Комсомолки».

Жизнь простой сельской учительницы разделилась на «до» и «после». За это время она много чего о себе наслушалась. Речь не только о родителях, потерявших своих детей, но и о медсестрах, которые знали, что за пациентка лежит в их отделении.

Ранее родители возмутились, что учитель принесла извинения лишь спустя несколько месяцев. Анна Александровна призналась, что в марте отправила им письма, но позвонить не могла из-за отсутствия номеров. На судебном заседании она встала и вновь принесла извинения. Могла ли она сделать это раньше?

- Легко сказать, что я не извинилась раньше, какая я плохая... Я не знаю, как объяснить, мне было очень тяжело. Я даже сидеть или стоять не могла, в голове творилось непонятно что. Я извинилась, когда более-менее пришла в себя. Плюс эти вечные разговоры про то, что меня хотят убить, я, честно говоря, побаивалась, не знала даже, как подойти и что сказать, - объяснила Анна Диринг.

«Лучше бы я погибла»

Аварию Анна Александровна вспоминает каждый день и честно говорит, что ей было бы проще, если бы она в тот день не выжила.

- Лучше бы я погибла, а они все жили, - заявила женщина.

Уже 19 сентября судья должен зачитать ей приговор, но Анна Александровна призналась, что готова к любому наказанию и примет его безоговорочно. Что касается выплаты компенсации, то она готова возместить ущерб, но посильные цифры – после аварии у женщины арестовали счета, а по кредитам идет просрочка.

- Я на все готова, нужно отвечать, раз такое случилось. Уже думаю, как будут выплачивать деньги потерпевшим, но в школу я точно не вернусь – во-первых, судимость, а во-вторых, я инвалид, хожу еле-еле. Чего мне будет не хватать? (в случае наказания в виде лишения свободы, прим. ред.) Сыновей, родных, работы, - говорит Анна Диринг.

На протяжении всего нашего разговора с педагогом чувствовалось полнейшее смирение. В конце я спросила, нужно ли согласовывать с ней текст, мало ли, что понапишут журналисты, но она отказалась, добавив: «Я уже столько про себя наслушалась, что вы меня вряд ли удивите».

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