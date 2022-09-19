Анна Диринг на суде Фото: Анна Перевощикова

В понедельник, 19 сентября, Тальменский районный суд озвучил приговор учительнице Анне Диринг, которая 29 ноября 2021 года повезла второклассников домой и попала с ними под поезд. В итоге трое детей погибли на месте, а педагог и еще один ребенок получили серьезные травмы. Учитель Луговской школы признана виновной по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Судья зачитывал приговор Анне Александровне около часа. Вердикт был таков - 5,5 лет исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с управлением транспортом, на 3 года. Также ей присудили выплатить моральный ущерб от 3 до 6 млн семьям погибших детей. А семье потерпевшего ребенка - 1,6 млн. Адвокат учительницы Ваге Мартиросян сообщил, что обжаловать приговор не будут.

Судья зачитывает приговор Фото: Анна Перевощикова

Незадолго до приговора учительница согласилась пообщаться с «Комсомолкой» и рассказывала, что готова к любому приговору. Женщина призналась, что и раньше подвозила детей, однако никаких замечаний со стороны руководства школы или родителей в её адрес якобы не было. В то же время родители погибших детей рассказывали изданию, что родители лично подписывали документы о том, что дети ездят только на школьном автобусе. И документ с детьми передавала сама учительница, поэтому она не могла не знать о запрете на подвоз детей на своей машине.

Адвокат педагога до приговора отмечал, что подсудимая готова принять любое наказание и не планирует оспаривать решение суда.

- Я так понимаю, что обжаловать не будем, но мало ли, что случится в последний момент, - пояснял адвокат в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

Напомним, смертельное ДТП произошло в ноябре прошлого года. У второго класса уроки закончились раньше, поэтому ученикам из окрестных сел пришлось бы ждать школьный автобус, чтобы уехать домой. Однако Анна Диринг решила отвезти детей на личном автомобиле. На железнодорожном переезде легковушка столкнулась со снегоуборочным поездом: удар был такой силы, что машина превратилась в груду металлолома. Трое ребят получили травмы, несовместимые с жизнью… Со слов родителей, список переломов из заключений патологоанатомов, который зачитывали на суде, нельзя было слушать без слез. Еще один мальчик и сама учительница выжили, хоть и получили немало травм. Ребенку требуется дорогостоящее лечение – по факту аварии у него отслоилась сетчатка, переломаны ребра и ключица.

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- Я полностью согласна с предъявленным мне обвинением, свою вину в содеянном признаю и готова понести наказание, которое мне назначит суд. Я не отказываюсь возмещать моральный ущерб (речь идет о нескольких миллионах. – Прим. ред.) Но, как я уже говорила, мне такую сумму за несколько жизней не возместить (подробнее)