Анна Диринг на суде Фото: Анна Перевощикова

19 сентября в Тальменском районе Алтайского края проходит суд над учительницей начальных классов Луговской школы Анной Диринг. Ей предстоит понести наказание за ДТП с поездом, в котором погибли трое школьников и еще один получил тяжелые травмы. Сегодня педагогу вынесут приговор. А до его оглашения Анна Диринг выступила с последним словом и попросила прощения у родных детей:

- Я полностью согласна с предъявленным мне обвинением, свою вину в содеянном признаю и готова понести наказание, которое мне назначит суд. Я не отказываюсь возмещать моральный ущерб (речь идет о нескольких миллионах. – Прим. ред.) Но, как я уже говорила, мне такую сумму за несколько жизней не возместить.

Тем не менее, я прошу суд о снисхождении, потому что моя мама – инвалид первой группы и нуждается в уходе. Также у меня два сына-студента, находящиеся на иждивении. Также осмелюсь попросить суд не наказывать меня слишком строго, потому что ранее я не была судима.

Кроме того, еще раз хочу попросить прощения у пострадавших. Я искренне, от всего сердца прошу у вас прощения – я перед вами виновата. Я совершила ошибку, за которую мне очень стыдно и больно. Все, что произошло, было без злого умысла с моей стороны. Простите меня еще раз…

Родные погибших школьников Фото: Анна Перевощикова

Анну Диринг обвиняют по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на семь лет.

Напомним, 43-летняя учительница за рулем личного автомобиля повезла детей из школы домой и угодила под снегоуборочный поезд. Трое детей погибли, еще один школьник и сама учительница находились после аварии в тяжелом состоянии.

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