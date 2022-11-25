Анна Диринг на суде в сентябре 2022 года
Фото: Анна Перевощикова
25 ноября в Алтайском краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу учительницы Луговской школы Тальменского района Анны Диринг, которую ранее осудили за резонансное ДТП с поездом. Педагог повезла четверых второклассников домой на личном автомобиле: на железнодорожном переезде легковушка столкнулась с поездом – трое детей погибли на месте, еще один мальчик и сама учительница получили серьезные травмы, но выжили.
Как и раньше, перед залом судебных заседаний собрались потерпевшие – здесь родители троих погибших ребятишек и пострадавшего в аварии мальчика. Пусть он и выжил, но ДТП до сих пор аукается – у ребенка отслоилась сетчатка, наблюдаются последствия серьезной черепно-мозговой травмы и даже гормональный сбой. Кажется, что жизнь всех жителей небольшого села Наумово поделилась на «до» и «после» аварии.
Родители погибших детей и пострадавшего мальчика
Фото: Анна Перевощикова
19 сентября учительнице, которая без разрешения руководства, в очередной раз посадила детей в свою машину, вынесли приговор – 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с управлением транспортом, на 3 года. Также она должна выплатить моральный ущерб родителям погибших детей – от 3 до 6 млн на семью, а потерпевшему мальчику и его маме - 1,6 млн. После оглашения приговора адвокат учительницы Ваге Мартиросян в присутствии журналистов сказал, что осужденная не планирует обжаловать приговор. Но вот прошло совсем немного времени, и Диринг, и родители вновь в суде.
Анна Диринг и ее адвокат пытались добиться смягчения наказания – заменить колонию общего режима на колонию-поселение. По словам защитника прав Диринг (на этот раз был новый адвокат, прим. ред.), законодательно это предусмотрено: в поселениях отбывают наказание осужденные за преступления по неосторожности и не отбывавшие ранее наказание в виде реального лишения свободы. Также Диринг попросила суд освободить ее от издержек, которые были взысканы судом первой инстанции.
Судья дала слово родителями погибших школьников. Каждый по очереди встал и высказался по поводу обжалования приговора. Мама одного из погибших мальчиков, Людмила Барсукова отметила, что Диринг полностью заслуживает наказания, которое ей назначил суд первой инстанции.
- Она лишила нас детей. Мы уже не подлежим реабилитации, это наше пожизненное. Я считаю, что ей нужно оставить общий режим колонии, - подчеркнула Людмила.
Её поддержали и другие родители. С каждым словом из угла, где сидели потерпевшие, все громче разносились всхлипы – даже стороннему человеку было крайне сложно сдержать слезы. Кстати, родители ранее обещали, что будут ходить на все заседания по делу о ДТП, в котором погибли их дети, и слово свое сдержали – ради заседания они приехали в Барнаул из Тальменки.
- Через четыре дня будет год, как она убила наших детей. Этот год мы живем в аду. Не было бы и дня, чтобы мы не оплакивали наших детей. Каждый день через этот переезд ездим, при виде места аварии взгляд опускается. нее дети выросли, совершеннолетние, и я считаю, что ей нужно достойно пройти наказание за три детских жизни, а она всеми силами пытается его избежать, - эмоционально высказалась Оксана Дмитриева, потерявшая в аварии дочку.
Адвокат потерпевших Лариса Слабунова добавила, что Диринг неоднократно штрафовали, в том числе она привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
- И пусть к моменту совершения преступления (ДТП, прим. ред.) ответственность была погашена, это характеризует ее не с лучшей стороны. Руководство Луговской школы наказывало ее, чтобы она не возила детей – это запрещено. По закону существует специальный автобус, на котором передвигаются ученики, а она в личных целях, чтобы побыстрее оказаться дома и заниматься своими делами, а не в интересах детей, посадила всех в свою машину, - сказала адвокат родителей.
Стоит сказать, что сама Диринг лично на процессе не присутствовала – она выступала в онлайн-режиме прямо из камеры. На больших телевизорах транслировалось черно-белое изображение из-за стен колонии, лица Диринг практически не было видно, но зато голос – бойкий и звонкий – слышно очень хорошо.
По ту сторону экрана - Анна Диринг
Фото: Анна Перевощикова
- Я не согласна, меня в школе никто не наказывал, я шесть лет работала в школе, и никаких наказаний не было. Все знали, что я вожу детей, директора возила. И родители сами забирали детей – целую четверть в первом классе возили их по очереди. Я повезла детей, чтобы они пораньше домой вернулись, у меня не было плохих намерений, - заявила осужденная Анна Диринг.
Однако заверения Диринг судью не растрогали. По решению Алтайского краевого суда приговор первой инстанции остается без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Но учительница еще может его обжаловать, обратившись в Кассационный суд.
- Мы боялись, что ей все-таки дадут колонию-поселение. Думаем, что она еще попробует обжаловать приговор в Кассационном суде. На прошлом заседании Диринг говорила, что не будет подавать апелляцию, поэтому и мы не стали подавать жалобу, так как при обжаловании ей идет день за полтора. Не хотели давать ей поблажку, а она сама все устроила. У нее до сих пор ни капли раскаяния. Уже год нас мучает и никак не может оставить в покое, - говорит мама погибшей девочки Оксана Дмитриева.
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