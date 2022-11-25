Анна Диринг на суде в сентябре 2022 года Фото: Анна Перевощикова

25 ноября в Алтайском краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу учительницы Луговской школы Тальменского района Анны Диринг, которую ранее осудили за резонансное ДТП с поездом. Педагог повезла четверых второклассников домой на личном автомобиле: на железнодорожном переезде легковушка столкнулась с поездом – трое детей погибли на месте, еще один мальчик и сама учительница получили серьезные травмы, но выжили.

Помягче

Как и раньше, перед залом судебных заседаний собрались потерпевшие – здесь родители троих погибших ребятишек и пострадавшего в аварии мальчика. Пусть он и выжил, но ДТП до сих пор аукается – у ребенка отслоилась сетчатка, наблюдаются последствия серьезной черепно-мозговой травмы и даже гормональный сбой. Кажется, что жизнь всех жителей небольшого села Наумово поделилась на «до» и «после» аварии.

Родители погибших детей и пострадавшего мальчика Фото: Анна Перевощикова

19 сентября учительнице, которая без разрешения руководства, в очередной раз посадила детей в свою машину, вынесли приговор – 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с управлением транспортом, на 3 года. Также она должна выплатить моральный ущерб родителям погибших детей – от 3 до 6 млн на семью, а потерпевшему мальчику и его маме - 1,6 млн. После оглашения приговора адвокат учительницы Ваге Мартиросян в присутствии журналистов сказал, что осужденная не планирует обжаловать приговор. Но вот прошло совсем немного времени, и Диринг, и родители вновь в суде.

Анна Диринг и ее адвокат пытались добиться смягчения наказания – заменить колонию общего режима на колонию-поселение. По словам защитника прав Диринг (на этот раз был новый адвокат, прим. ред.), законодательно это предусмотрено: в поселениях отбывают наказание осужденные за преступления по неосторожности и не отбывавшие ранее наказание в виде реального лишения свободы. Также Диринг попросила суд освободить ее от издержек, которые были взысканы судом первой инстанции.

Спустя почти год

Судья дала слово родителями погибших школьников. Каждый по очереди встал и высказался по поводу обжалования приговора. Мама одного из погибших мальчиков, Людмила Барсукова отметила, что Диринг полностью заслуживает наказания, которое ей назначил суд первой инстанции.

- Она лишила нас детей. Мы уже не подлежим реабилитации, это наше пожизненное. Я считаю, что ей нужно оставить общий режим колонии, - подчеркнула Людмила.

Её поддержали и другие родители. С каждым словом из угла, где сидели потерпевшие, все громче разносились всхлипы – даже стороннему человеку было крайне сложно сдержать слезы. Кстати, родители ранее обещали, что будут ходить на все заседания по делу о ДТП, в котором погибли их дети, и слово свое сдержали – ради заседания они приехали в Барнаул из Тальменки.

- Через четыре дня будет год, как она убила наших детей. Этот год мы живем в аду. Не было бы и дня, чтобы мы не оплакивали наших детей. Каждый день через этот переезд ездим, при виде места аварии взгляд опускается. нее дети выросли, совершеннолетние, и я считаю, что ей нужно достойно пройти наказание за три детских жизни, а она всеми силами пытается его избежать, - эмоционально высказалась Оксана Дмитриева, потерявшая в аварии дочку.

Адвокат потерпевших Лариса Слабунова добавила, что Диринг неоднократно штрафовали, в том числе она привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

- И пусть к моменту совершения преступления (ДТП, прим. ред.) ответственность была погашена, это характеризует ее не с лучшей стороны. Руководство Луговской школы наказывало ее, чтобы она не возила детей – это запрещено. По закону существует специальный автобус, на котором передвигаются ученики, а она в личных целях, чтобы побыстрее оказаться дома и заниматься своими делами, а не в интересах детей, посадила всех в свою машину, - сказала адвокат родителей.

За решеткой

Стоит сказать, что сама Диринг лично на процессе не присутствовала – она выступала в онлайн-режиме прямо из камеры. На больших телевизорах транслировалось черно-белое изображение из-за стен колонии, лица Диринг практически не было видно, но зато голос – бойкий и звонкий – слышно очень хорошо.

По ту сторону экрана - Анна Диринг Фото: Анна Перевощикова

- Я не согласна, меня в школе никто не наказывал, я шесть лет работала в школе, и никаких наказаний не было. Все знали, что я вожу детей, директора возила. И родители сами забирали детей – целую четверть в первом классе возили их по очереди. Я повезла детей, чтобы они пораньше домой вернулись, у меня не было плохих намерений, - заявила осужденная Анна Диринг.

Однако заверения Диринг судью не растрогали. По решению Алтайского краевого суда приговор первой инстанции остается без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Но учительница еще может его обжаловать, обратившись в Кассационный суд.

- Мы боялись, что ей все-таки дадут колонию-поселение. Думаем, что она еще попробует обжаловать приговор в Кассационном суде. На прошлом заседании Диринг говорила, что не будет подавать апелляцию, поэтому и мы не стали подавать жалобу, так как при обжаловании ей идет день за полтора. Не хотели давать ей поблажку, а она сама все устроила. У нее до сих пор ни капли раскаяния. Уже год нас мучает и никак не может оставить в покое, - говорит мама погибшей девочки Оксана Дмитриева.

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