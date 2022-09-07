Андрей Степанов Фото: Анна ПАШАГИНА

В среду, 7 сентября, суд избрал меру пресечения директору туристического агентства «Экстрим Тайм» после трагедии на Камчатке, в которой погибли девять человек. По решению судьи, он арестовал и отправлен в СИЗО на два месяца, до 3 ноября.

3 сентября тургруппа отправилась покорять вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Во время восхождения часть туристов сорвались, девять человек, в том числе новосибирский гид, погибли от полученных травм. Выжить удалось лишь двоим туристам и одному гиду из Барнаула. Ранее Иван Алабугин рассказывал, что произошло в день трагедии.

В отношении директора «Экстрим Тайм» возбудили два уголовных дела - за причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, в результате ЧП с туристами погиб уроженец Камня-на-Оби Алтайского края Александр Жиловачик.

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