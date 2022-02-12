На Алтае отца выставленного на мороз мальчика лишили родительских прав

Решение суда еще можно обжаловать Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае лишили родительских прав отца выставленного на мороз мальчика. Об этом сообщает телеканал «Вести Алтай».

Напомним, инцидент произошел в Шелаболихинском районе. Голого ребенка отчим выгнал на улицу в воспитательных целях. Как выяснилось позже, это был уже не первый эпизод жестокого обращения с детьми. По данным следствия, мать и ее сожитель систематически издевались над тремя сыновьями. Родной отец мальчиков при этом жил отдельно. Однако и его теперь лишили родительских прав.

– Мужчина последнее время переезжает из района в район; не имеет постоянной работы и слабо участвует в судьбе детей. После первого серьёзного избиения мальчиков в апреле прошлого года, он на время забирал их себе, но потом вернул бывшей супруге, – сообщает телеканал

Также в органах опеки пояснили, что после недавней выписки сыновей из больницы отец подписал добровольное согласие на их помещение в детдом в Павловском районе.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, и мужчина может его обжаловать.

Ранее отчима приговорили к двум годам колонии строгого режима за прошлогодние издевательства над пасынками. Следствие по последнему эпизоду с выставлением ребенка на мороз еще продолжается. Если в новых уголовных делах найдут признаки виновности отчима, то дело направят в суд. В случае признания его вины, мужчину осудят по совокупности преступлений

Мать детей на данный момент находится в СИЗО. Свою вину женщина и ее возлюбленный не признают.

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