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Происшествия24 января 2022 3:53

В Алтайском крае ребенка выгнали голым на мороз «для воспитания»

Следственный комитет начал проверку по данному факту
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
Комментарии (60)Комментарии (60)(60)
Мальчика выгнали на мороз

Мальчика выгнали на мороз

Фото: со страницы vk.com/barneos22

На Алтае мальчика выгнали на мороз «в воспитательных» целях. Ребенок стоял у входа в дом абсолютно голый и плакал. По словам односельчан, это сделали его пьяные родители. ЧП произошло 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района. Об этом сообщают очевидцы в группе «Барнаул22».

- Местная жительница шла мимо дома и услышала плач ребенка. Женщина зашла в ограду и увидела мальчика - голого, босого зимой на улице, - сообщается в паблике.

В семье воспитывается еще двое детей – на морозе оказался самый старший, у него есть два брата, одному из них пять лет, а другому около года, которых органы опеки уже дважды забирали, но их снова возвращали матери. По словам сельчан, выгнать на мороз в этой семье – это такой метод воспитания. Мальчик, который оказался на улице (в тот день было около -20 градусов), не ходит в школу. На 1 сентября ему было 6,5 лет, родители решили, что он пойдет в школу на следующий год.

- Сто раз опеку вызывали на них, и все без толку. У нормальных родителей, не дай бог что, сразу заберут, а тут как-будто дела нет. Столько на них жалоб, ждут беды что ли, эта опека? - негодуют жители.

Сразу после случившегося прохожая позвонила в полицию и детей забрали из семьи. Как стало известно «КП-Барнаул», семья характеризуется как неблагополучная, пьющая. Родителей пытаются лишить прав на детей еще с августа 2021 года. Сейчас по факту свою проверку проводит следственный комитет, родителям может грозить уголовная ответственность. Также прокурор края поручил проверить работу органов опеки.

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