В Алтайском крае ребенка выгнали голым на мороз «для воспитания»

Мальчика выгнали на мороз Фото: со страницы vk.com/barneos22

На Алтае мальчика выгнали на мороз «в воспитательных» целях. Ребенок стоял у входа в дом абсолютно голый и плакал. По словам односельчан, это сделали его пьяные родители. ЧП произошло 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района. Об этом сообщают очевидцы в группе «Барнаул22».

- Местная жительница шла мимо дома и услышала плач ребенка. Женщина зашла в ограду и увидела мальчика - голого, босого зимой на улице, - сообщается в паблике.

В семье воспитывается еще двое детей – на морозе оказался самый старший, у него есть два брата, одному из них пять лет, а другому около года, которых органы опеки уже дважды забирали, но их снова возвращали матери. По словам сельчан, выгнать на мороз в этой семье – это такой метод воспитания. Мальчик, который оказался на улице (в тот день было около -20 градусов), не ходит в школу. На 1 сентября ему было 6,5 лет, родители решили, что он пойдет в школу на следующий год.

- Сто раз опеку вызывали на них, и все без толку. У нормальных родителей, не дай бог что, сразу заберут, а тут как-будто дела нет. Столько на них жалоб, ждут беды что ли, эта опека? - негодуют жители.

Сразу после случившегося прохожая позвонила в полицию и детей забрали из семьи. Как стало известно «КП-Барнаул», семья характеризуется как неблагополучная, пьющая. Родителей пытаются лишить прав на детей еще с августа 2021 года. Сейчас по факту свою проверку проводит следственный комитет, родителям может грозить уголовная ответственность. Также прокурор края поручил проверить работу органов опеки.

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