Итоги года 2021 в Алтайском крае

Призер Олимпиады Сергей Каменский Фото: Виталий БАРАБАШ

Ушедший, 2021 год в Алтайском крае был насыщен событиями, как с негативным, так и позитивным оттенком. «Комсомолка» вспоминает о самых громких.

Политика

Политическая сфера жизни скорее многим запомнится с негативной точки зрения. Многоступенчатые отставки, уголовные дела, коррупция – все это имело место быть.

Так 30 марта глава Бийска Александр Студеникин после череды скандалов попросил прекратить его полномочия досрочно, с 31 мая. Решение он объяснил просто – никто не давил, ухожу по собственному желанию. Однако, уже 2 апреля глава наукограда отозвал свое заявление.

В этот же период силовики задержали представителя губернатора Алтайского края в региональном законодательном собрании Стеллу Штань. Ее обвинили в мошенничестве на крупную сумму. В итоге данная история более или менее завершилась для нее благополучно. Конечно, должности она лишилась, но зато осталась на свободе, пусть и с судимостью – три года условно.

Ирина Долгова Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Также в августе состоялся суд над бывшим заместителем председателя правительства Алтайского края Ириной Долговой. Ее обвинили в превышении должностных полномочий. Она тоже получила три года. И это далеко не полный список чиновников, замаравших свою репутацию.

Общество

Социальная сторона жизни не была реализована в полном мере. Всему виной пандемия. Было много споров о том, нужны ли QR-коды или это сегрегация, но окончательные выводы можно будет сделать только по прошествии времени.

Медицинская помощь тоже значительно ограничена вследствие того, что много сил брошено на войну с коронавирусом. Плановый прием не запрещен, но массово ограничен, так как врачей не хватает. Только под конец 2021 года ситуация начала более или менее стабилизироваться.

Вместе с тем, именно COVID-19 по словам автоперевозчиков Барнаула, стал причиной перебоев в работе общественного транспорта, ведь иных причин нет, а автобусов на линии явно не хватает. После долгой борьбы и споров, предпринимателям все же удалось добиться повышения стоимости проезда, а за счет этого они подняли зарплаты своим сотрудникам, но их по-прежнему не хватает, как впрочем, и новых автобусов.

Остались жалобы и на качество уборки снега. Причем в сравнении с прошлым годом осадков даже на текущий момент выпало в разы меньше, а вот наледи и нечищеных тротуаров в краевой столице предостаточно. По традиции, больше всего претензий к спальным районам, в центре города проблема не настолько явная, хотя все равно актуальна.

Теплой зиме не нарадуются и жители Ярового, где уже который год с приходом морозов из строя выходит местная ТЭЦ. Выводы не были сделаны и история повторяется вновь и вновь. По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко ориентировочно на ремонт станции придется потратить около 5 млрд рублей, но сумма, разумеется, не окончательная. Тем временем, на местных чиновников завели уголовные дела.

Спорт

Пожалуй, именно спорт – это та отрасль, которая сработала в плюсе, но надо понимать, что это в большей степени заслуга не 2021 года, а работа предыдущих лет. К примеру, этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение о том, чтобы предоставить Барнаулу право принять соревнования было предоставлено еще несколько лет назад. Многое было сделано для того, чтобы старты состоялись, ведь ковидная обстановка в мире на тот момент была сложной. Но все состоялось и, кажется, довольны остались все: и организаторы, и гости, и зрители.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, Алтайский край принял два этапа ралли «Шёлковый путь». Так получилось, что все из-за тех же ковидных ограничений Монголия не смогла провести свою часть гонки и ее перенесли в наш регион. Позже руководитель ралли Владимир Чагин высоко оценил уровень подготовки трассы и в целом прием спортсменов.

Неплохо по итогам сезона 2020/21 проявили себя и профессиональные команды Алтайского края, но, пожалуй, главная спортивная гордость региона – это олимпийцы и паралимпийцы. Особо выделим: стрелок Сергей Каменский завоевал в Токио две медали, пловец Роман Жданов – пять и установил три мировых рекорда!

Волейболист Ильяс Куркаев в составе сборной России завоевал «серебро». Легкоатлет Александр Костин и его зрячий лидер Юрий Клопцов стали третьими на Паралимпиаде. Пловец Егор Ефросинин — второй на этих же соревнованиях.

Культура

Увы, но текущая на тот момент эпидемиологическая обстановка не позволила в 2021 году провести любимые всеми Шукшинские дни на Алтае полноценно. В частности, церемония закрытия на горе Пикет была отменена. Часть событий состоялись в усеченном формате.

А вот фестиваль Роберта Рождественского успели провести. На культурное событие собрались сотни почитателей таланта нашего известного земляка. И вновь со сцены звучали любимые всеми песни и стихи.

Константин Хабенский Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще одно важное событие ушедшего года – столетие театра драмы имени Василия Шукшина. В честь такого праздника прошли обменные гастроли с Театром имени Евгения Вахтангова. Кроме того, в рамках юбилейных мероприятий состоялась премьера нашумевшей постановки «Интуиция» по пьесе Александра Цыпкина. Художественным руководителем спектакля является народный артист России Константин Хабенский, режиссер - Данил Чащин.

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