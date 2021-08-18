Суд вынес приговор экс-представителю губернатора Алтайского края Стелле Штань

Она раскаялась и возместила причиненный ущерб Фото: Олег УКЛАДОВ

18 августа в Барнауле осудили бывшего представителя губернатора и правительства в краевом парламенте Стеллу Штань. Ее приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщает краевой Следком.

Стелла Штань стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве в связи со скандальным детским садом Happy Baby. По данным следствия, с 2010 по 2015 год в фактической собственности Штань было нежилое помещение. Она хотела его продать и обратилась к знакомому риэлтору с просьбой помочь найти покупателя. Узнав о продаже недвижимости, директор частного детского сада Happy Baby Елена Воротникова, подыскивающая помещение, в ноябре 2015 года встретилась с продавцом и риэлтором.

– Однако у нее не было достаточно денег для покупки недвижимости в рамках выполнения условий долевого финансирования по государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», – отметили в ведомстве.

В итоге Стелла Штань и Елена Воротникова изготовили и предоставили в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения. В результате мошенничества они завладели 14 млн рублей, выделенных в качестве субсидии из федерального бюджета. Деньгами воспользовалась Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью 415,6 квадратных метров.

В начале предварительного следствия Стелла Штань не признавала вину, однако под тяжестью собранных доказательств, призналась в содеянном и возместила ущерб в полном объеме. На ее имущество стоимостью более 4 миллионов рублей наложили арест. Суд приговори экс-чиновницу к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Елену Воротникову признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 300 тысяч рублей по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по сговору с использованием служебного положения и в особо крупном размере).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Стеллы Штань, экс-представителя губернатора в Алтайском заксобрании: отличница ГТО и кандидат юридических наук

Алтайские силовики задержали Стеллу Штань по подозрению в мошенничестве (подробнее)

Возместила ущерб и признала вину: СК назвал причины, почему Стеллу Штань отпустили из СИЗО

Бывший представитель губернатора в парламенте провела под арестом месяц (подробнее)

Следователи показали богатый дом задержанной представителя губернатора в АКЗС Стеллы Штань

Ей предъявили обвинение в мошенничестве (подробнее)