Няньки-волонтеры и чаевые таксистам: чем иностранцам запомнился Кубок мира по гребле в Барнауле

II этап Кубка мира по гребле в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самые крупные международные соревнования за всю историю Алтайского края – II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ уже пару недель, как прошел, но разговоры об этом знаменательном событии не прекращаются до сих пор. 3 июня председатель региональной федерации гребли Юрий Шамков рассказал журналистам о том, с какими сложностями пришлось столкнуться во время организации и чем иностранцам запомнилась алтайская земля.

«Няньки»

По словам Юрия Вениаминовича, негатива практически никакого не было: все структуры сработали технично.

- Логистика, проживание, питание, организация самих соревнований, предоставление инвентаря – нареканий никаких не было. А он того, как девочки-волонтеры опекали гостей, так они вообще в восторге! Они их ласково называли «няньки», – рассказывает Шамков. – Со стороны зрителей, конечно, были какие-то недовольства, но без этого никак.

Во многом сказался опыт Кубка чемпионов 2018 года. Нельзя сказать, что он был прямо негативный, нет, но определенные уроки извлекли. Во многом те соревнования творили на «коленке»: инфраструктура была готова лишь частично, до мирового уровня еще работать и работать, но вместе с тем, желание местных организаторов развиваться, а также их горячий прием и радушие сделали свое дело, и в 2019-м году ICF отдала этап Кубка мира Барнаулу.

II этап Кубка мира по гребле в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чаевые

Именитые спортсмены, коих согласно официальным протоколам все же было 180, получили колоссальное удовольствие, находясь на Алтае. Из общей массы в большинстве случаев за олимпийскими лицензиями приезжали представители американских континентов, так как на их территории все соревнования отменили, и квоты не разыгрывались. А вот европейцы просто отдыхали и дышали полной грудью.

- Немцы так радовались, что у нас нет комендантского часа! На их родине, на улицу же можно выходить по часам, везде масочный режим, а у нас не так. Они когда ездили по городу на такси, то даже если проезд стоил 200 рублей, они давали водителям чаевые 500 рублей! Просто потому что те хорошие люди, - говорит Юрий Шамков.

Комментаторы

По части трансляций и комментаторства Кубок мира, конечно же, оскандалился на всю страну. Анонсированный Дмитрий Губерниев по понятным причинам не смог приехать провести соревнования, но судя по отзывам, болельщики не сильно расстроились сему факту.

- С комментаторами вообще интересная история: просто человек (Андрей Крайтор. – прим.ред.) сел за микрофон с «чистого листа» и четыре дня комментировал. Он, конечно, был в России на момент соревнований, но в Москве и в Барнаул даже не собирался. Занимался своими делами. Я его пригласил просто посмотреть, а тут такое… До этого у него такого опыта не было, но провел на хорошем уровне. Многие отметили, что комментаторство получилось содержательным. Он знает предмет, сленг, да и зрителей заводил,- говорит Юрий Вениаминович. – Андрей, когда ему в первый день помогал его друг, тренер сборной Украины Юрий Чебан, даже шутил: «Два хохла в России ведут Кубок мира». Анекдот, не меньше.

Изначально же организаторы проплатили работу трех комментаторов: самого Дмитрия Губерниева, нашего земляка Михаила Меламеда и Илья Трифанов. Последние два даже успели приехать в Барнаул и накануне старта соревнований побывать на гребном канале, но за работу так и не приступили. Деньги, разумеется, вернули.

II этап Кубка мира по гребле в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Губерниев должен был прилететь на второй день. Накануне он в десять вечера позвонил мне лично: «Юр, извини, но я не могу» и через день вернул деньги, - признается руководитель федерации гребли. – У меня ни к кому ни вопросов, ни претензий нет. Они просто стали заложниками ситуации.

Планы

Теперь, когда гребной канал опробован, строятся планы на будущее. Конечно, надо доделать саму базу. В частности, шатры для команд хоть и разрешены, но по-хорошему, должно быть стационарное помещение. Непредсказуемая сибирская погода подтвердила этот факт.

- В первые ночи был штормовой ветер, и постоянно сносило в воду эти палатки. Потом доставали их и устанавливали заново, - признается Шамков. – Над VIP-трибуной тоже был навес, но его порвало в клочья и мы не успели его заменить. В целом надо развивать территорию как рекреационную зону: делать бассейны, ставить спортивные площадки, которые можно использовать под разные цели, будь то соревнования или, к примеру, выставки, форумы.

Инвесторы под эти цели уже есть, но пока их мало, а что касается инфраструктуры, то надо попадать в КАИП и уже оттуда получать финансирование. Но это далеко идущие планы, пока же горожане, как и прежде, могут приезжать отдыхать на гребной канал в частном порядке – территория открыта (за исключением спортшколы, туда охрана не пускает).

Если же говорить о спортивной составляющей, то теперь Барнаул может принимать многие соревнования: марафонские, гонки на лодках-драконах, спринт, гонки на SUPах. Если переговоры с всероссийской федерацией пройдут успешно, то мы будем подавать заявку на молодежный чемпионат до 23 лет (U-23) в 2026 году, либо Кубок мира по драконам на 2024 год.

Сборы

Иностранные спортсмены уже рассматривают Алтайский край, как место для сборов и тренировок. После Кубка мира в Барнауле задержали чилийские спортсменки, в июле планируют приехать кубинцы, а также под вопросом немецкая сборная. Так что престиж гребного канала растет.

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