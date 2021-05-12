Возместила ущерб и признала вину: СК назвал причины, почему Стеллу Штань отпустили из СИЗО

Стелла Штань. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего представителя губернатора и правительства в краевом парламенте Стеллу Штань отпустили из СИЗО. Она провела там чуть больше месяца, хотя по решению суда он должна была быть в изоляторе до 2 июня, если бы срок не продлили. Однако стражу ей заменили на домашний арест, причем по ходатайству следователя. Все дело в том, что Стелла Ивановна возместила ущерб и признала вину, сообщили «КП-Барнаул» в региональном управлении следственного комитета.

Стелла Штань стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве в связи со скандальным детским садом «Хэппи бэйби». По данным следствия, в конце 2015 года Штань и директор частного детского сада Елена Воротникова изготовили и предоставили в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения. В результате мошенничества они завладели 14 млн рублей, выделенных в качестве субсидии. Кстати, вторую обвиняемую — Воротникову — тоже отпустили из СИЗО. Она находится под подпиской о невыезде.

Сумма, которую компенсировала Стелла Ивановна, не называется, но как правило, в таких случаях суд не разграничивает сумму между участниками. То есть, если кто-то готов возместить причиненный ущерб, делать это приходится в полном объеме. А тот, кто все оплатил, потом сможет взыскать деньги в солидарном порядке с других участников.

Теперь Стелла Штань находится под домашним арестом. Ей запрещено самовольно покидать жилье.

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