Олимпийский призер Сергей Каменский: Не знаю, радоваться или грустить

Сергей Каменский Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа алтайский стрелок Сергей Каменский стал трехкратным призером Олимпийских игр и двукратным – токийским: сегодня он выиграл «серебро» в стрельбе из трех положений с дистанции 50 метров.

В финале Каменский уступил спортсмену из Китая Чжан Чанхуну. По словам отца и тренера Сергея Игоря Каменского, его сын уступил достойному сопернику. Вдобавок к этому наш стрелок улучил свой же результат.

- Не знаю, радоваться или грустить. Потому что с одной стороны - удалось показать лучший результат за несколько сезонов, а с другой – этого не хватило, чтобы опередить парня из Китая. Он вообще сумасшедший! Стрелял практически не нервничая. У меня вот волнение присутствовало, но я с ним нормально справлялся. Что касается неудачного начала: это самый ответственный, эмоциональный и волнительный момент. Справиться с ним иногда бывает тяжело. У меня был очень высокий пульс, и не получалось попадать выстрелами между ударами сердца. Но именно промахи способствовали тому, что я успокоился и продолжил очень классно, - прокомментировал Сергей Каменский свое выступление пресс-службе Олимпийского комитета России.

Ближайшие пару дней Сергей еще будет оставаться в Токио, а затем вернется в Россию.

- Числа 5 августа у него билет в Москву. Там, скорее всего, их будут собирать, поздравлять. А домой, возможно 10 августа только вернется. Я пока с ним не общался, он за три дня до Олимпиады отключил телефон, - рассказал «Комсомолке» Игорь Каменский.

Напомним, в общей сложности на Олимпийских играх в Токио Сергей Каменский завоевал две медали: «бронзу» в миксте с Юлией Каримовой из Ижевска в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки, а теперь и «серебро» в стрельбе из трех положений.

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