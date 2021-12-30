В ТЭЦ города Яровое вложат около 5 млрд рублей

Губернатор посетил проблемную ТЭЦ в городе Яровое. Фото: Антон Федотов.

Около 5 млрд рублей вложат в ТЭЦ города Яровое для повышения надежности теплоснабжения. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил с рабочим визитом город и обсудил с врио главы города текущую ситуацию, говорится на сайте правительства региона.

- Начата проработка вариантов новой, более эффективной схемы теплоснабжения, - сообщил Виктор Томенко

Первый этап — это подготовка технико-экономического обоснования, которое позволит решить, модернизировать существующую ТЭЦ или строить новую. В любом случае реализация проекта должна завершиться до конца 2025-го или в 2026 году.

- Учитывая, что Яровому жить долго и, я убежден, счастливо, выполнять свою функцию города-курорта, то и систему нужно строить новую и надолго, - сказал глава региона.