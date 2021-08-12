Призер Олимпиды-2020 Сергей Каменский о Токио: Кроме тира ничего не видел

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Двукратный призер Олимпийских игр в Токио стрелок Сергей Каменский из Бийска, наконец-то, вернулся домой. Сегодня утром, 12 августа, его самолет из Москвы приземлился в аэропорту Барнаула.

- Это вы нас так встречаете? Вот это да! – шутил едва ли не каждый второй пассажир, видевший в зале прилета баннеры, флаги, цветы и шары.

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Нет, это родные, близкие, болельщики и журналисты ждали призера Олимпиады Сергея Каменского. Зная его скромную натуру, он, наверняка бы, хотел тихо-мирно проскользнуть мимо и как можно быстрее уехать в родной Бийск, но не тут-то было! За свои медали придется отвечать.

- Кофеек-то успел бахнуть?

- Нет, но хотелось бы. Супруга со мной летела, не сделала, - отшучивается Сергей, кстати, известный кофеман.

- Как долетел?

- Отлично, правда, не спал. Немного сейчас не хватает отдыха, но в целом все хорошо. Я рад быть на родной земле, спасибо за теплый прием. Это было особенно приятно. После Олимпиады уже все улеглось, и эмоции тоже. Осознаю, насколько это было круто, насколько я выложился там, сколько сил и нервов потратил. Это дорогого стоит.

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

- Это было круче, чем в Рио?

- Да, потому что результаты выросли, конкуренция выросла. Уже гораздо тяжелее держаться на уровне лучших результатов.

- Насколько было сложно в том плане, что в Рио все было доступно и открыто, а в Токио кругом ограничения из-за пандемии?

- Везде были свои минусы, здесь одни, там другие, но хуже было в том плане, что никуда нельзя было уехать из олимпийской деревни. Нельзя было уехать на другие спортивные объекты, за кого-то поболеть, на кого-то посмотреть… Так как стрельба у нас растянулась на, наверное, самый долгий срок, который был у меня в жизни на соревнованиях – я провел в Токио 18 дней – я чуть с ума не сошел! Делать там особо нечего! Кроме тира я ничего не видел. С утра до вечера, в основном, на тренировках был. А чем еще заняться? Так что только так время проводил.

По словам Сергея Каменского, в последней дисциплине – стрельбе из трех положений с 50 метров – он даже не обращал внимания на то, какой результат показывает его китайский соперник. Был полностью погружен в себя.

- Он установил рекорд, как самый молодой спортсмен в этом упражнении, получивший золотую медаль. Это круто! Ему всего 21 год и он особо нигде не засвечивался. Если я не ошибаюсь, в 2019 году он выступил на Кубке мира и больше его нигде не было. А потом он приезжает на Олимпиаду и выигрывает ее с очень крутым результатом в квалификации и мировым рекордом в финале, - говорит стрелок.

В этом упражнении, для него, пожалуй, самым сложным было совладать с самим собой. Дело в том, что незадолго до Олимпиады вместе с тренером Сергей поменял систему подготовки.

- Я достаточно сильно переживал по поводу того, что за два месяца до этого мы изменили подход к стрельбе из положения с колена, полностью перелопатили изготовку, и не хватало соревновательного опыта, я не знал, как я поведу себя на сильном волнении. После того же Кубка мира были проблемы, но большую часть из них мы решили. Однако, первая серия как раз меня успокоила, - признается олимпиец. - После такого провала, когда ты понимаешь, что ты оказался на восьмой строчке после пяти выстрелов: «Ну, вот и все, ребята поборются за медаль без меня». Я отпустил ситуацию, расслабился и меня это успокоило. Дальше стрельба пошла классно. Так или иначе, я не хотел сдаваться. Я думал: «Ну и хрен с ним! Какая разница, какой я? Я постараюсь и покажу свой результат». Это как спринтер, который поздно услышал выстрел и стартовал последним догонять лидеров. А в целом ведь получился мой самый лучший результат за несколько сезонов.

Микст вообще был неожиданной дисциплиной: во-первых, для Олимпиады это новый вид, а во-вторых, самый главный результат, по словам стрелка, вовсе не в финале, а в квалификации.

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

- Впереди меня стреляли поляки, у них была одна из лучших квалификаций. Они показали совершенно сумасшедший результат. Я думал, что они и дальше смогут так продолжить. А в полуфинале они так начали творить, что вылетели и даже не попали в medal-матч. Волнение всех накрывает. Удивительно как мы с Юлией Каримовой туда пробились и при этом еще выиграли у другой российской пары. Я думаю, не важно, кто бы из нас вышел в финал, в любом случае были бы с медалью, - говорит Каменский.

- Сергей, некоторые говорят, что лучше выиграть в матче за бронзовую медаль, чем проиграть за «золото» и взять «серебро».

- Это как в Рио было: я проиграл и стал вторым, а кто-то выиграл и стал третьим. Но ребят, а медали-то все-таки за второе и третье место отличаются! Но да, почему-то я был именно проигравший, а обладатель «бронзы» - победителем, – смеется стрелок. – Сейчас такая же ситуация с нами в миксте: мы выиграли «бронзу», но в матч за «золото» же не прошли. Получается, мы все же проиграли. Медаль – есть медаль. Как нам потом сказал тренер: «Ребята, вы с медалью. Посмотрите, какая толпа осталась без нее. Радуйтесь тому, что имеете».

Безусловно, радуется медалям и отец спортсмена Игорь Каменский. Именно он привил сыну любовь к стрельбе и сделал из него чемпиона.

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

- Две медали, это не одна, конечно, но с другой стороны, честно говоря, в стандарте мы рассчитывали на «золото», - говорит Игорь Владимирович. – Сергей был очень хорошо готов, но, как выяснилось, некоторые товарищи в Китае были готовы еще лучше. Тем не менее, он показал свой лучший результат. Если бы он с таким же результатом выступил в Рио, то однозначно был бы первый. Прибавил он очень хорошо.

- Есть ли у Сергея шанс отобраться на следующую Олимпиаду в Париже?

- Будем стараться. Прогнозы – это дело неблагодарное. Вообще, считается, что у стрелков пик формы наступает в период от 30 до 40 лет (сейчас Сергею 33, - прим.ред.). В этот период уже устоялась психика и он знает что делать.

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Сейчас же самое время отбросить все мысли, и просто взять и отдохнуть, чем, собственно, Сергей собирается заняться:

- В ближайшее время буду отдыхать! Отдыхать, сколько влезет! Я больше ничего кроме этого не хочу! Хочу со своей семьей поехать в Горный Алтай. Потом осенью еще будут соревнования, и дальше нас отпускают до Нового года.

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

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