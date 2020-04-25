Коронавирус в Барнауле, последние новости на 26 апреля 2020: новая вспышка в Змеиногорске и нарушения режима самоизоляции

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 26 апреля 2020 года: общее количество зарегистрированных больных составляет 215 человек, в том числе 14 детей. За сутки зафиксировали 63 новых случая заболевания. Такой рост количества заболевших произошел из-за новой вспышки в Змеиногорском районе – 51 работник промплощадки Корбалихинского рудника, сообщает оперштаб региона.

В Бийске – 5 новых случаев, в Барнауле – 4, Камне-на-Оби – 2 и один случай впервые выявлен у жителя Михайловского района. После двукратного отрицательного теста из медучреждений выписали еще четверых пациентов, сообщает краевой минздрав. Теперь в крае 22 переболевших коронавирусной инфекцией.

Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовали 20636 человек. Под меднаблюдением находятся 1317 человек, сняли 6923 человека.

В закрытом на карантин Змеиногорске развернули инфекционный госпиталь

В ЦРБ имеется 100 койко-мест и шесть мест для тяжелобольных с возможностью подключения таких пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Также в Змеиногорск направили дополнительную группу медиков, резервный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Оказывать помощь коллегам будут терапевты, пульмонолог, инфекционист.

Госпитализировать сюда будут пациентов с бессимптомной формой и с легкой степенью тяжести течения заболевания, со средней тяжестью течения – в городскую больницу №3 Рубцовска, тяжелых – в Городскую больницу №5 Барнаула.

altai_government_open Барнаул. Городская больница №5. Более 100 врачей борются здесь с коронавирусом

При подозрении на пневмонию пациентам будут проводить компьютерную томографию в Клинико-диагностическом центре Рубцовска в отдельно выделенные часы.

Работу инфекционного госпиталя в Змеиногорске, как и работу госпиталей в Рубцовской ЦРБ и Городской больнице №3 Рубцовска координирует главврач Городской больницы №2 Рубцовска Сергей Воронкин.

Как сообщали в краевом минздраве, за лицами, контактировавшими с больными COVID-19, а также за пока не заболевшими работниками АО «Сибирь-Полиметаллы» установлено наблюдение. При выявлении у них клиники, сходной с новой коронавирусной инфекцией, немедленно будет браться анализ на COVID-19.

Змеиногорск "вымер"

В закрытом Змеиногорске опустели улицы – по ним ходят лишь дезинфекторы, которые обрабатывают улицы. Полицейские которые ведут профилактическую работу с редкими прохожими. Если человек вышел на улицу без маски, на него сразу обращают внимание. Также по Змеиногорску курсируют машины МЧС с громкоговорителями, через которые жителей предупреждают о карантине.

На границах с районом выставили блокпосты, работают санпропускники. Сотрудники полиции и представители Роспотребнадзора проверяют документы у желающих проехать на соседнюю территорию. Некоторые машины разворачивают обратно. Исключение – доставка необходимых товаров в район.

Те, кто на гемодиализе, будут лечиться отдельно

Для избежания инфицирования больных с хронической почечной недостаточностью, получающих программный гемодиализ, из районов Рубцовского медицинского округа принято решение о госпитализации их в отдельное изолированное отделение Городской больницы №2 Рубцовска. Напомним, первый умерший от коронавируса в Алтайском крае получал это лечение, что осложнило течение болезни.

Экстренная и неотложная помощь в сфере хирургии и гинекологии жителям Змеиногорского района и Руббцовска будет оказываться на базе Городской больницы №1 Рубцовска, по профилю «терапия» – в Городской больнице №2 Рубцовска, по профилю «педиатрия» – в Детской городской больнице Рубцовска.

Организована работа call-центра в режиме «горячей линии» по вопросам заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 для жителей Рубцовского округа: 8 (38587) 21-8-20, 22-1-19, 8-962-806-8471.

Жители Алтайского края плохо соблюдают режим самоизоляции

В Барнауле и Бийске одни из самых низких показателей самоизоляции в стране. Сибирь является аутсайдером рейтинга, который ведет сервис Яндекс.Карты.

Во всем федеральном округе показатель самоизоляции не превышает трех баллов – это значит, что на улице очень много людей. В Барнауле на данный момент он составляет 2,7, в Бийске – 2,6, в Горно-Алтайске – 2,4. Лучше всего на Алтае проявляет себя Рубцовск – на "троечку".

По дангным оперштаба региона, 227 сотрудников полиции провели 41518 проверкок соблюдения режима самоизоляции. Всего с начала режима самоизоляции зарегистрировали одно нарушение по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (о санитарном благополучии), 94 – по новой "карантинной" ст. 20.6.1 КоАП РФ. Оштрафованы 17 родителей, допустивших нахождение детей на улице в период самоизоляции и один человек – за размещение в социальной сети «В контакте» недостоверной информации о заражениях COVID-19.

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