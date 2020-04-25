Барнаульская ведущая переболела COVID-19 в Санкт-Петербурге и собирается домой

Барнаульская ведущая мероприятий и телепередач Софья Сапрыкина попала на карантин в питерской больнице. Женщина полетела на запланированную операцию и заразилась коронавирусом. О своих перипетиях она рассказывает на странице в Instagram.

Ни воды, ни туалетной бумаги

Софье успешно сделали неотложную операцию в институте травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена. Через день после этого на этаже, где лежала жительница Барнаула, обнаружили коронавирус у двух пациентов. Больницу закрыли на карантин, а еще через день всех эвакуировали в переоборудованный под "инфекционку" госпиталь для ветеранов войны.

По словам Софьи, после введения карантина в первой больнице пациенты сидели без питьевой воды и даже туалетной бумаги. Передачи не принимали. В день переезда во вторую их не кормили. Из-за большого трафика Софье пришлось час пролежать в холодном коридоре после операции без верхней одежды — больницу проветривали.

В одной палате с вирусом

В госпиталь жительница Барнаула поступила как "контактное лицо" без признаков болезни. Ее положили в одну небольшую двухместную палату с бабушкой, у которой диагностировали вирусную пневмонию. На утро эта пациентка попала в реанимацию, и у нее подтвердили COVID-19. И уже к вечеру Софья тоже почувствовала недомогание.

"Мой организм был ослаблен после операции и наркоза. Почему наше здравоохранение решило, что для меня будет лучше лежать в одной палате с зараженной? Это останется загадкой", — написала Софья в блоге.

Кроме того, первые три дня женщина не получала лечение, которое ей полагалось после операции и которое нельзя было прерывать. Через время ей все-таки занялись: начали давать таблетки, делали перевязки, сняли швы в назначенный день.

Результатов так и нет

Результатов тестов на коронавирус во время госпитализации Софья не получила. Врач сказал ей, что, судя по симптоматике, она все-таки заразилась, а болезнь протекает в легкой форме.

Софья испытывала волнообразную температур (утром 36,6, вечером — за 39), слабость и потерю обоняния и вкуса. Симптомы длились 5-7 дней. А на карантине женщина провела 16 дней.

Лечили ведущую капельницей с глюкозой и витамином С, а также пять дней давали антибиотики в таблетках — для профилактики, чтобы она не подхватила какую-нибудь бактерию.

"В больницах лечат только симптомы. Если у вас высокая температура — ее сбивают. Если вы задыхаетесь — вас увозят в реанимацию и подключают к аппарату ИВЛ, — описала лечение Софья.

После того, как симптомы исчезли, ведущая сдала еще два теста на коронавирус. Ни один из результатов пока не пришел. Женщину выписали из больницы, а результаты обещали прислать позднее, чтобы она без проблем вернулась в Барнаул.

Сейчас Софья отдыхает у подруги в Санкт-Петербурге. Ориентировочно она планирует вернуться в краевую столицу во вторник.

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