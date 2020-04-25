2020-04-25T05:22:14+03:00
Коронавирус Covid-19

«Фома в погребе»: Коронавирус в графике барнаульского художника.

10 ироничных картинок от Алексея Чеканова
Марина КОЧНЕВА
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Рисунок Алексея Чеканова.Рисунок Алексея Чеканова.Фото: БОРЗОВ Денис
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Эта странная весна, похожая на сумасшедшую девицу, то прячущуюся в подполье, то прорывающуюся, несмотря на замки из дверей и окон, вскружила голову многим из нас. Уже не один человек заметил, что столько творчества, фантазии, как в период эпидемии давно не замечалось.

Чего стоит, например, проект « Изоизоляция»! Скучающим в домашней неволе людям предложили развлечься и создать свои версии известных картин. И фантазия зашкаливает просто. В группе «Изоизоляция» в российском фейсбуке сейчас более 300 участников, принимали участие в косплее и жители Барнаула.

Рисунок Алексея Чеканова. Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова.Фото: БОРЗОВ Денис

Талантливый барнаульский карикатурист Александр Ермолович специально для «Комсомолки» рисовал забавные карикатуры на тему коронавируса.

А теперь и барнаульский художник Алексей Чеканов зашел на днях в редакцию «Комсомолки» с ворохом веселых шаржей на самоизоляцию.

- Алексей Чеканов - гений, - заявляет комиссар галереи « Республика ИЗО» Вадим Климов. - Его художественный дар очевиден. Его талант — это его данность, его личное пространство, его зона комфорта в агрессивной социальной среде.

Смотрите и улыбайтесь:

Рисунок Алексея Чеканова. Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова.Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова. Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова.Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова. Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова.Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова. Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова.Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова. Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова.Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова. Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова.Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова. Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова.Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова. Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова.Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова. Фото: БОРЗОВ Денис

Рисунок Алексея Чеканова.Фото: БОРЗОВ Денис

ИСТОЧНИК KP.RU

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