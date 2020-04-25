2020-04-25T09:56:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Резкий скачок: в Алтайском крае прибавилось 63 заболевших коронавирусом

Повторный анализ показал положительный результат у всех "подозрительных" рабочих на руднике в Змеиногорске
Анастасия Корягина
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Медик берет анализ на коронавирус. Фото: минздрав Алтайского краяМедик берет анализ на коронавирус. Фото: минздрав Алтайского края
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К утру 25 апреля в Алтайском крае зарегистрировали 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество людей, которым с начала эпидемии поставили диагноз COVID-19, составило 215 человек, в том числе 14 детей.

Такой резкий скачок случился из-за вспышки инфекции на Корбалихинском руднике в Змеиногорске. Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки. В районе введен режим карантина.

Ранее на этом же руднике (предприятие АО "Сибирь-Полиметаллы") обнаружили сразу 38 заболевших. Первым человеком, который заразил всех остальных, стал вахтовик из Башкортостана. Он приехал на работу 31 марта, и не был на изоляции, так как это сочли нецелесообразным из-за того, что та тот момент заболевших там не было.

Помимо этого, по данным оперативного штаба региона, выявили 5 новых случаев в Бийске, 4 – в Барнауле, 2 – в Камне-на-Оби. Еще один случай впервые зарегистрирован в Михайловском районе.

Выросло и количество вылечившихся. После двукратного отрицательного теста из больниц выписали еще четверо пациентов. На данный момент в крае 22 человека вылечились от COVID-19.

География и количество заболевших:

Змеиногорский район – 92 случая (из них 3 – в самом городе, остальные на руднике),

Барнаул – 65 случаев,

Бийск – 11 случаев,

Поспелихинский район – 7 случаев (пять в селе Николаевка и два в Поспелихе),

Горняк – 6 случаев,

Павловский район – 5 случаев (по два в Павловске и Комсомольском, еще один в Шахах),

Рубцовский район – 10 случаев (пять в Рубцовске, четыре в Веселоярске и один в Новониколаевке),

Камень-на-Оби – 5 случаев,

Крутиха – 3 случая,

Первомайский район – 2 случая (село Логовское),

Советское – 2 случая.

В Новоалтайске, Заринске, Родинском, Троицком, Целинном, Михайловском районах и городе Яровом зафиксировали по одному случаю.

Напомним, 24 апреля в Алтайском крае зарегистрировали первый летальный случай пациента с коронавирусной инфекцией. 57-летний мужчина имел тяжелую патологию почек, получал терапию в виде гемодиализа. Помимо коронавируса у него развилась пневмония.

Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовали 20636 человек. Под меднаблюдением находятся 1317 человек, сняли 6923 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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