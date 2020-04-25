Барнаульцы плохо соблюдают самоизоляцию

25 Апр 2020 2020-04-25T12:02:44+03:00

Лучше всего на Алтае проявляет себя Рубцовск

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В Барнауле и Бийске одни из самых низких показателей самоизоляции в стране. Сибирь является аутсайдером рейтинга, который ведет сервис Яндекс.Карты.

Во всем федеральном округе показатель самоизоляции не превышает трех баллов - это значит, что на улице очень много людей. В Барнауле на данный момент он составляет 2,7, в Бийске - 2,6, в Горно-Алтайске - 2,4. Лучше всего на Алтае проявляет себя Рубцовск - на "троечку".

Видимо, факт выходных в умах граждан пока перевешивает факт всплеска заболевших в регионе. Напомним, утром 25 апреля стало известно, что в Алтайском крае зафиксировали 63 новых зараженных, из них 51 человек в Змеиногорском районе. Все они - работники Корбалихинского рудника, который пока вносит основной вклад в печальную статистику.

Всего в районе 92 заболевших, из них лишь трое не связаны с работой на руднике. Муниципалитет закрыли на карантин.

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора к данному моменту зафиксировали 113 нарушений, связанных с пандемией: из них 96 протоколов составили на нарушителей режима самоизоляции и санэпидрежима, 17 - на родителей, которые не следят за детьми. Еще один штраф получит бийчанин, разместивший фейк о коронавирусе в соцсети.

В Республике Алтай к утру 25 апреля заболели 15 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU