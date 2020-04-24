2020-04-24T11:55:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый умерший от коронавируса на Алтае: стало известно, где жил погибший

Число умерших из-за коронавируса на Алтае на 24 апреля 2020 года составило 1 человек
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Первый человек скончался из-за коронавируса на АлтаеПервый человек скончался из-за коронавируса на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае умер первый болевший коронавирусом - мужчина 1963 года рождения. Трагедия произошла в ночь на 24 апреля. В итоге число умерших из-за коронавируса на Алтае на 24 апреля 2020 года составило один человек.

Погибший проживал в селе Логовское Первомайского района. Первой зараженной в небольшом поселении стала его жена, которая работала в барнаульской горбольнице №5, где сейчас организован госпиталь. Женщину после выздоровления выписали 23 апреля, а вот у мужа здоровье сильно пошатнулось.

- Мужчина на протяжении нескольких лет находился на гемодиализе, это значительно осложняло лечение инфекции, - отметили в Оперштабе региона.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принес искренние заболевания родным и близким умершего. По его словам, врачи до последнего боролись за жизнь мужчины.

- Дорогие мои земляки, я ещё и ещё раз убедительно прошу вас соблюдать все предписанные санитарными властями меры безопасности, особое внимание - самоизоляции. Мы вводим особые меры в Змеиногорском районе, где произошла вспышка заболевания на крупном предприятии. Ограничиваем передвижения людей, работу организаций, организуем усиленные меры дезинфекции транспорта и учреждений. Обращаюсь ко всем! Оставайтесь дома, работают только те, кто должен это делать и кому дано такое разрешение. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в динамике, принимаем решения с привлечением специалистов и экспертов в своей области, ориентируемся на результаты ограничительных мер, - отметил губернатор.

Напомним, в Алтайском крае официально подтверждены 152 случая заражения коронавирусом. Кроме того, более 50 человек находятся под подозрением в Змеиногорске. Ранее там произошла массовая вспышка заражения: вирус на Корбалихинский рудник завез вахтовик из Республики Башкортостан. Первые тесты дали положительный результат, вскоре станут известны результаты повторных анализов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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