Как в кино. Что происходит в закрытом Змеиногорске

В Змеиногорске впору снимать настоящее постапокалиптическое кино: после введения карантина город будто вымер. На улицах появились дезинфекторы в химзащите, которые обрабатывают главные улицы. Город патрулируют полицейские, которые ведут профилактическую работу с редкими прохожими.

Если человек вышел на улицу без маски, на него сразу обращают внимание, пишет "Змеиногорский вестник". Также по Змеиногорску курсируют машины МЧС с громкоговорителями, через которые жителей предупреждают о карантине.

С 24 апреля в районе ввели строгий режим карантина. Всем проживающим на территории муниципалитета запрещено покидать жилище без крайней необходимости: когда требуется неотложная медицинская помощь или существует прямая угроза жизни и здоровью.

Также населению позволено выходить за продуктами и в аптеку, выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома, выносить мусор и ухаживать за недееспособными.

На границах с районом выставили блокпосты, работают санпропускники. Сотрудники полиции и представители Роспотребнадзора проверяют документы у желающих проехать на соседнюю территорию. Некоторые машины разворачивают обратно. Исключение - доставка необходимых товаров в район.

Санпропускник на трассе в Змеиногорском районе. Фото: "Змеиногорский вестник"

Полиция останавливает автомобили даже на границах соседних муниципалитетов - например, на трассе "Горняк - Староалейское" работает блокпост. Сотрудники ДПС предупреждают о карантине и выясняют направление поездки.

Администрация района просил с пониманием отнестись к ситуации. Змеиногорцев призывают пользоваться масками, в местах скопления людей соблюдать социальную дистанцию в 2 метра, не выгуливать животных дальше 100 метров от дома.

"Режим самоизоляции обязателен для всех категорий граждан. Передвижение транспорта ограничено! Уважаемые родители: усильте контроль за детьми, не допускайте их пребывания на улицах! О всех лицах, нарушающих ограничительные меры, сообщайте в правоохранительные органы!", - просит муниципалитет.

Напомним, в Змеиногорском районе по данным на 25 апреля 92 заболевших COVID-19, из них 89 - сотрудники Корбалихинского рудника (АО "Сибирь-Полиметаллы"). 38 человек лечатся в Рубцовске, остальные - в ЦРБ Змеиногорска, на базе которой развернули инфекционный госпиталь.

Первым человеком, который заразил всех остальных, стал вахтовик из Башкортостана. Он приехал на работу 31 марта, и не был на изоляции, так как это сочли нецелесообразным из-за того, что на тот момент заболевших там не было.

Всего в крае 215 случаев заражения, 22 человека уже здоровы, один умер.

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