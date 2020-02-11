В Барнауле женщина с ребенком попала под снежную лавину у подъезда

Вечером 9 февраля жительница Барнаула Анна Селиверстова возвращалась с мужем и 1,5-годовалым ребенком домой из гостей. Женщина взяла сына на руки и подошла с ним к подъезду. Муж шел сзади и только успел крикнуть: «Убегай!» — в это время с крыши сошла снежная лавина.

«У ребенка испуг»

Все произошло у дома на улице Германа Титова, 10. Анна находилась в метре от двери подъезда, когда услышала крик мужа и шум сходящего снега.

— Я сделала шаг назад, села на корточки и закрыла собой ребенка. Убежать бы не успела — снег засыпал все вокруг. Под козырек заскакивать тоже было не вариант: а вдруг он бы рухнул? У нас обычная пятиэтажка, хрущевка, и я совсем не уверена в прочности этого сооружения, — говорит Анна.

Женщина получила сотрясение мозга и многочисленные гематомы. С таким предварительным диагнозом она попала в больницу. Ребенок физически почти не пострадал — у него только царапина на лице. Но мальчик плохо спит и ест, невролог прописал ему препараты для улучшения эмоционального состояния. Отцу пришлось уйти с ним на больничный.

Свидетелем происшествия, помимо мужа Анны, стал таксист, который подвозил пару до дома. Оба мужчины утверждают, что снег падал именно с крыши пятиэтажки. Однако когда семья пострадавшей женщины обратилась в управляющую компанию, и там начали уверять, что крыша была очищена, а снег упал с соседского балкона.

«Пишите, что хотите»

То же самое в УК «Фактория» стали твердить и в разговоре с корреспондентом «Комсомолки». На просьбу дать более подробный комментарий там отреагировали довольно резко:

— Крыша была очищена. Чего еще вы хотите? Можете писать все, что угодно, — после этих слов в УК не захотели продолжать разговор.

Анна и ее семья намерены добиться компенсации именно от УК. Они уверены, что соседский балкон ни при чем. Если обслуживающая организация откажется возмещать семье ущерб в добровольном порядке, они намерены обратиться с жалобой в прокуратуру, а затем в суд.

— Это абсолютная неправда, что они чистили крышу. Это все соседи подтвердят. Двор — да, когда стало таять все на выходных, они отскребли чуть ли не до асфальта. А до крыши добраться не успели. При такой теплой погоде вообще странно, что снег раньше не сошел. Кстати говоря, синоптики и МЧС предупреждали все УК о предстоящем потеплении. Но никто почему-то не отреагировал на это, — возмущается женщина.

Далеко не первый случай

Анна уверена, что этот случай для нее и ребенка в какой-то степени счастливый, ведь все могло закончиться гораздо хуже, с более тяжкими последствиями. И она права: с начала зимы в Алтайском крае уже были прецеденты травмирования людей.

Так, 28 января жительница Бийска решила пойти в магазин и попала под снежную лавину. Женщина получила многочисленные повреждения. По данному факту ведут проверку следователи СУ СКР по Алтайскому краю.

Под конец 2019 года в Бийске снег сломал козырек магазина «Магнит». Это произошло ночью, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших. 27 января в наукограде сломался козырек подъезда под тяжестью осадков. Также барнаульцы жаловались на сход снега и опасные сосульки на проспекте Ленина, 165.

С потеплением на прошедших выходных таких случаев стало больше. Так, все в то же воскресение, 9 февраля, в Рубцовске «снежная лавина» сошла на пожилую женщину — пенсионерка отделалась ушибом ноги. А на улице Глушкова, 36 в Барнауле снежная куча сломала лавки у подъезда. В УК на вопросы жителей об очистке крыши объяснили свое бездействие тем, что накануне объявили штормовое предупреждение.

Если УК не реагирует на просьбы очистить крышу, барнаульцам нужно звонить в диспетчерскую своего района:

Октябрьский – 24-74-98

Железнодорожный – 62-56-95

Ленинский – 54-44-49

Центральный – 63-08-25

Индустриальный – 47-51-83

Жителям других городов и районов нужно жаловаться в ЕДДС или администрацию.

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