В Рубцовске "снежная лавина" сошла на пожилую женщину

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:44:12+03:00

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Стало известно об очередном сходе снега с крыши из-за оттепели. На сей раз - в Рубцовске.

Участница паблика "Инцидент Рубцовск" Елена, сообщила, что 8 февраля снег скатился с кровли павильона на ее 68-летнюю мать. Благо, что пенсионерка отделалась ушибом ноги. Правда, потом от переживаний еще давление подскочило.

- Это произошло по адресу ул. Степана Разина, 1, приблизительно в 16.20. Рядом магазины, остановка. Будьте внимательны, - предупредила дочь пострадавшей.

Напомним, 8 февраля в Барнауле также произошло несколько ЧП, связанных со сходом снега. Лавина скатилась на ул. Глушкова и повредила две лавочки, а также на пл. Октября, чуть не задев пешеходов.

Сотрудник МЧС предупреждают - если вы увидели опасные крыши - звоните в управляющие организации или диспетчерские службы. Там обязаны отреагировать. Если нет, то обращайтесь в прокуратуру.

Если снег с крыши повредил ваше авто, вызывайте ГИБДД, чтобы зафиксировать акт об имущественном ущербе. Если от упавшего снега пострадал человек, незамедлительно звоните в "скорую помощь" и полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU