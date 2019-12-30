В Бийске обрушился козырек на входе в супермаркет «Магнит»

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-30T13:43:15+03:00

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В Бийске на входе в супермаркет «Магнит» обрушился пластиковый козырек. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Бийск».

На фото с места происшествия видно, что конструкция повисла над ступеньками, а перед крыльцом навалена куча снега.

О пострадавших информации нет, но по словам очевидцев, никого не зацепило, так как происшествие случилось ночью.

Люди переживают за остальные козырьки в городе и радуются, что этот обвалился не в рабочее время. Бийчане говорят, что после обильного снегопада службы города не справляются с выпавшими осадками.

Напомним, в Алтайском крае 25-26 декабря непрерывно шел снег, местами выпала двухмесячная норма. Его окончательно очистят в лучшем случае к Новому году.

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ИСТОЧНИК KP.RU