В Бийске обрушился козырек на входе в супермаркет «Магнит»
В Бийске на входе в супермаркет «Магнит» обрушился пластиковый козырек. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Бийск».
На фото с места происшествия видно, что конструкция повисла над ступеньками, а перед крыльцом навалена куча снега.
О пострадавших информации нет, но по словам очевидцев, никого не зацепило, так как происшествие случилось ночью.
Люди переживают за остальные козырьки в городе и радуются, что этот обвалился не в рабочее время. Бийчане говорят, что после обильного снегопада службы города не справляются с выпавшими осадками.
Напомним, в Алтайском крае 25-26 декабря непрерывно шел снег, местами выпала двухмесячная норма. Его окончательно очистят в лучшем случае к Новому году.
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ИСТОЧНИК KP.RU