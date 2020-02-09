Чуть не прибило: в Барнауле падают снежные глыбы и светофоры

Потепление и сильный ветер принесли барнаульцам неприятности - с крыш начали падать подтаявшие снежные глыбы, а на дорогах из-за сильного ветра валятся светофоры.

Одно из происшествий случилось 8 февраля прямо в центре города - на пл. Октября. На видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля попал момент, когда с дома прямо на людей валится снежный ком. Только чудом он никого не прибил - упал в метре за спиной двух пешеходов. Случись это минутой раньше, и трагедии было бы не избежать.

Снежная глыба чуть не придавила людей (Barnaul22). Автор: Саня Плеханов .

А об этом случае мы уже писали - в тот же день, 8 февраля с дома №36 по ул. Глушкова сошла снежная лавина и сломала две лавочки у подъезда.

- Я с 27 января пытался решить вопрос об очистке кровли с нашей пятиэтажки, - написал в паблике "Барнаул 22" житель дома Александр Алексеенко.

Куда он только не звонил, чтобы решить вопрос, уверяет мужчина, но так ничего и не добился. В итоге в субботу под вечер подтаявший снег рухнул у подъезда. Благо, в этот момент там не было людей.

Из-за сильного ветра также накануне на перекрестке Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна прямо на дорогу грохнулся светофор. И опять же хорошо, что не на машину. На столбе только провода остались болтаться.

В тот же день боковой ветер сдул в кювет рейсовый автобус Барнаул-Хабары. И тоже, к счастью, обошлось без жертв. Все эти случаи активно обсуждаются в местных пабликах.

Само собой, причиной происшествий стала не только непогода, но и беспечность коммунальщиков. То, что в оттепель снег и сосульки начинают падать с крыш, уж им точно известно.

- Все управляющие организации уведомили о необходимости очистки крыш в период оттепели, установки предупреждающих ограждений в возможных местах схода наледи и снега, - сообщили в администрации города.

Там, кстати, разработали график очистки, но не все дома в него включены.

А сотрудники МЧС неоднократно предупреждали - если видите опасные крыши - звоните в управляющие организации или диспетчерские службы. Там обязаны отреагировать.

А если глыба рухнула на ваше авто, вызывайте ГИБДД и составляйте акт об ущербе. Если, не дай бог, на человека - сразу же звоните в "скорую" и полицию.

Телефоны диспетчерских:

Октябрьский район – 24-74-98

Железнодорожный – 62-56-95

Ленинский – 54-44-49

Центральный – 63-08-25

Индустриальный – 47-51-83.

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