Снежная лавина сошла с крыши дома в Барнауле и сломала лавки у подъезда

9 Февр. 2020 2020-02-09T06:57:26+03:00

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Вечером 8 февраля в Барнауле с дома №36 по ул. Глушкова сошла снежная лавина и сломала лавочки у подъезда. О ЧП рассказала житель дома Александр Алексеенко в паблике "Барнаул 22".

- Я с 27 января пытался решить вопрос об очистке кровли с нашей пятиэтажки, - пишет Александр. - Позвонил в управляющую компанию, диспетчер ответил: нет денег, надо вышку, звоните директору. Звоню тому, объясняю ситуацию, ответ ошеломил: "Так ведь опять штормовое объявили!"

Далее мужчина звонил в вышестоящие инстанции, но так ничего и не добился. В итоге в субботу у под вечер с крыши сошла лавина.

- Чудом никто не пострадал! Кроме лавок, установленных по краевой программе осенью 2019 года, - написал мужчина.

В администрации Барнаула, между тем, сформировали планы-графики очистки крыш и дворов.

- Все управляющие организации района уведомлены о необходимости очистки крыш в период оттепели, установки предупреждающих ограждений в возможных местах схода наледи и снега. Работы ведутся в соответствии с графиком, - сообщили в мэрии Барнаула.

Однако в графике адреса Глушкова, 36, пока нет.

Ранее в МЧС предупреждали, что в связи с потеплением следует держаться подальше от домов со свисающими сосульками и снегом. А если вы их заметили, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники обязаны отреагировать на сообщение.

- Если ваш автомобиль был поврежден снегом, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт об ущербе. Если пострадал человек, нужно вызвать скорую помощь и полицию, - отметили в ГУ МЧС.

Телефоны диспетчерских служб в районных администрациях:

Октябрьский район – 24-74-98

Центральный – 63-08-25

Железнодорожный – 62-56-95

Ленинский – 54-44-49

Индустриальный – 47-51-83.

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