В Бийске «лавина» снесла козырек подъезда

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:43:11+03:00

По словам местных жителей, это не первый подобный случай

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В субботу, 25 января, в городе Бийске Алтайского края с балкона многоэтажки сошла «лавина», под тяжестью которой сломался подъездный козырек.

Инцидент произошел по адресу: улица Ломоносова, 22. По словам очевидцев, снег сошел с козырька балкона, расположенного на шестом этаже. Судя по всему, ком был довольно тяжелый, потому что глыбой сорвало подъездный козырек.

- Уже не первый случай в этом микрорайоне... – пишут участники паблика «Инцидент Бийск» в социальной сети «Вконтакте».

Причем, по словам автора поста, с его подъезда также срывало козырек и в том случае его едва не унесли люди без определенного места жительства. Скорее всего для того чтобы сдать в металлолом.

Другие же отмечают, что в целом качество домов в данном микрорайоне оставляет желать лучшего.

ИСТОЧНИК KP.RU