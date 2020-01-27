В Бийске «лавина» снесла козырек подъезда
В субботу, 25 января, в городе Бийске Алтайского края с балкона многоэтажки сошла «лавина», под тяжестью которой сломался подъездный козырек.
Инцидент произошел по адресу: улица Ломоносова, 22. По словам очевидцев, снег сошел с козырька балкона, расположенного на шестом этаже. Судя по всему, ком был довольно тяжелый, потому что глыбой сорвало подъездный козырек.
- Уже не первый случай в этом микрорайоне... – пишут участники паблика «Инцидент Бийск» в социальной сети «Вконтакте».
Причем, по словам автора поста, с его подъезда также срывало козырек и в том случае его едва не унесли люди без определенного места жительства. Скорее всего для того чтобы сдать в металлолом.
Другие же отмечают, что в целом качество домов в данном микрорайоне оставляет желать лучшего.
ИСТОЧНИК KP.RU