На голову бийчанке упал снежный ком

28 Янв. 2020 2020-01-28T07:39:11+03:00

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С крыши трехэтажного дома в Бийске на женщину обрушился большой снежный ком. В итоге с различными травмами бийчанку увезли в больницу, сообщает «Бийское телевидение».

Неприятный инцидент произошел 27 января в районе Вокзала, когда жительница Бийска заходила в магазин. Удалось выяснить, что этот дом обслуживает управляющая компания «Центральная». В ее обязанности входит своевременная очистка снега с крыш здания. Но этого компания не выполнила, поэтому пострадавшая может взыскать с них компенсацию морального и материального вреда.

К слову, это не первое ЧП из-за большого количества снега в Алтайском крае. В Бийске 25 января с балкона многоэтажки сошла «лавина», под тяжестью которой сломался подъездный козырек. Это произошло на улице Ломоносова, 22. По словам очевидцев, снег сошел с козырька балкона, расположенного на шестом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU