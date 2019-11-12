Ушла в Луна-парк, научив нас любить: умерла Лена Косса, боровшаяся с раком

За несколько дней до оглушающей смертельной минуты Лена пригласила своих подписчиков в путешествие по Луна-парку. Те, кто родился в советское время, наверняка помнят эти времена: чехословацкий Луна-парк, который приезжал раз в год, был для ребятни синонимом слова счастье:

- Когда-то в далёком детстве мы бегали сюда, приносили свои копейки, в надежде выиграть в лотерею какую-нибудь заморскую игрушку, испытать неведомые эмоции от лабиринта страха или огромной карусели! - написала Лена на своей странице в Фейсбуке.

Мы часто забываем о том, что такое настоящее счастье, принимая за истину дурацкие шаблоны. А, оно, счастье, на самом деле, в малом и - в самом простом. Да-да, как бы это смешно не звучало – в Луна-парке или, например, в том, когда ты два часа ждешь, пока выспится на твоих коленях любимый кот – уже все затекло, но боишься пошевелиться, дабы не потревожить столь сладкий сон. Или в том, когда ты вдруг кого-то почти случайно называешь ласковым словом – а человек вдруг после этого счастливо улыбается… Да много чего - главного, но до поры до времени не оцененного.

- Дворовой ватагой жарким летним днём купались в открытом бассейне и смеялись, рассматривая друг у друга пальцы на ногах (мои всегда были самыми длинными), - писала о своих счастливых эмоциях Лена. - А зимой мы классом здесь катались на лыжах, физрук нас частенько гонял.

На один из комментариев под этим своим постом она ответила: «Это было недавно, это было давно!» Теперь она вне времени. И все мы вместе с ней оказались в этом чудном Луна-парке, где крутились карусели, продавались розовые конфеты и сердечки невероятной красоты.

Елена Косса. Фото со страницы в Фейсбуке.

Мы верили в чудо. Мы зачитывались ее дневниками, которые Лена начала вести после шокирующего диагноза. Они начались с признания: «Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Живёшь себе, занимаешься какими-то делами, а потом идёшь к врачу из-за какой-то ерунды, типа изжоги, и оказывается, что у тебя рак. Не могу даже свыкнуться с этой мыслью».

Письмо со страшным вердиктом Елена Косса получила весной накануне поездки в Италию. Она честно рассказывала о том, что может произойти с каждым. О паническом страхе, о перипетиях с больницами, о поиске своего пути к выздоровлению.

25 октября, в день Андрона-звездочета, мы переписывались с ней, она говорила, что надо смотреть на звезды, даже если небо в тучах. В тот момент Лена лежала в паллиативном отделении, но не было отчаяния в ее словах. Только растерянность от физической слабости…

«Для меня она победила, - написала сегодня одна из общих знакомых. - Ее пример позволит кому-то тоже не опустить руки, бороться, жить и любить через самые невероятные испытания».

«Сильный человек. Не согнулась перед бедой. Пример для всех нас. Светлая память...», - из сегодняшних откликов на ее страничке…

Известие о ее смерти пришло с ноябрьским снегом. Хлопья падают на дорожки, засыпая уснувшие листья, траву, которая так долго не поддавалась осени. И рядом, в зазеркалье, кружится карусель детского волшебного Луна-парка, в который ушла Лена, научив нас любить и ценить жизнь.

Прощание с Леной Коссой состоится 14 ноября с 11:30 по адресу: Барнаул, ул. Аносова, 8.

Елена Косса. Фото со страницы в Фейсбуке.

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