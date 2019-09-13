«Думала, просто изжога - оказалось, рак»: мысли кардинально поменялись

Жительница Барнаула Елена Косса узнала о страшном диагнозе после того, как проверила желудок перед зарубежной поездкой. До этого она считала себя абсолютно здоровым человеком. Диагноз врачей после обследования и лапароскопии - рак 4-й степени. В своем дневнике Елена рассказывает о жизни после шокирующего вердикта. Продолжаем публиковать ее записи.

В поисках нетрадиционного пути

«Я продолжала пить соки, соду, перекись, придерживаться диеты, читать истории излечения онкобольных, которые пошли своим путем. Но мой диагноз так меня напугал, что мне казалось, что всего этого мало.

Как-то подруга прислала мне ссылку на сайт одного доктора: «Когда мы искали информацию для С., мы нашли это, посмотри».

Я залипла на целый день, смотрела размещенные там видео с выступлениями доктора, где он рассказывал о своих изысканиях, о своем подходе к лечению онкобольных, объяснял действие метода, приводил примеры. Чем дальше вникала, тем больше росла моя уверенность – это то, что мне сейчас нужно.

На следующий день я написала ему письмо, но, не дожидаясь ответа, нашла на сайте контакты людей, которые проходили его терапию и готовы были поделиться своим опытом. Написала в воцап сразу двоим, ответил мужчина, мы проговорили почти час, он рассказывал о себе, результатах лечения и мы договорились, что он уточнит у доктора, можно ли поделиться со мной его контактами. Я ждала целый день, и вот вечером у меня был заветный телефон.

Сразу же написала в воцап и, о чудо, мне ответил тот самый врач, я сразу же узнала его голос! Мы созвонились, он задавал много вопросов обо мне, образе жизни, моем диагнозе, спросил, какое лечение уже успела принять, рассказал о своем методе, посмотрев мои документы, только ахнул: «Как же вы, голубушка, довели себя до такого состояния? Но хорошо, что еще не успели сильно нахимичить и окончательно угробить себя. Но вы сами должны принять решение, будете вы у меня лечиться или нет. Подумайте, потом сообщите мне».

А подумать было о чем. Несмотря на то, что лечение дистанционное (вначале я думала, что надо будет ехать в Чехию), стоимость его была, по крайней мере, для меня, серьезной – 1800 евро, и оплатить эту сумму нужно было сразу. Разумеется, таких денег на руках у меня не было. Теперь вы понимаете, почему я написала пост в соцсетях, где рассказала о своей болезни и обратилась за помощью. А надо сказать, что на тот момент из моего близкого окружения всего несколько человек знали о моем диагнозе: мои мужчины (муж и сын), родители мужа, моя подруга и еще пара человек, которые пережили «онко», им я решилась позвонить из больницы накануне лапароскопии, уж очень мне было тяжело, и как воздух нужны были жизнеутверждающие примеры! Все. Своим родителям я ничего не говорила очень долго, не хотела их расстраивать.

Я решилась написать о своем состоянии и попросить финансовой помощи. Несмотря на то, что пойти на это мне было довольно сложно, сейчас я могу сказать, что это было одним из самых правильных решений, которое я когда-либо принимала.

«От поддержки силы удесятерились»

Мир дал мне такую мощную обратную связь, я получила столько любви, слов поддержки, что вера в мое выздоровление укрепилась в сотни раз.

Мне писали и звонили мои друзья и знакомые, коллеги с которыми я работала в разных компаниях, мои однокурсники и одноклассники и просто незнакомые люди, которые узнав о моей беде, не остались в стороне. Сети взорвались, многие сделали перепосты на своих страницах, телефон почти весь день пиликал, получая уведомления о переводах. Я постоянно получала сообщения, с кем-то разговаривала, переписывалась в мессенджерах... Я жила, и я была полна жизни!

Я получила очень много новой и полезной информации, приходили ссылки на людей, которые оказались в подобной ситуации и справились с болезнью, ссылки на фильмы и научные статьи о раке, способах лечения, кто-то присылал просто молитвы.

Мое сердце переполняли благодарность, любовью и радостью! Я получила такой заряд энергии, любви, поддержки, что мои силы удесятерились, моя вера в себя, победу стала непоколебимой!

И, конечно, мне удалось собрать необходимую сумму. Я выкупила лекарства и уже через пару недель ко всем своим процедурам добавила новую терапию.

Новая прическа

После химиотерапии Елена сделала новую прическуФото: из личного архива героя(ев) публикации

На 17 день после химиотерапии стали выпадать волосы. Утро начиналось с того, что я собирала волосы на подушке. Потом расчесываясь, теряла их на пол и в ванну, грустно смотрела на расческу, полную волос и понимала, что лучше сделать хвостик.

И так каждый день. Несмотря на то, что это самое безобидное последствие химии, для любой женщины это непростое испытание. Муж, пытаясь поддержать меня, предложил вместе подстричься налысо: «У тебя красивый череп, за лето загорит!»

И я уже было смирилась с этой мыслью, пошла стричься. На удивление, в парикмахерской попалась душевная женщина, столько мне добрых слов наговорила: да они ещё сто раз отрастут, будут ещё гуще, чем раньше, ещё и кудрявые начнут расти! Я это знаю, потому что уже несколько клиенток моих после химии приходили на стрижки, я знаю, как вас подстричь!»

И такой нежностью меня всю окутала, что я расслабилась и ни о чем не думала.

Хотя пошла я в простую парикмахерскую, что в соседнем дворе. А мастер очень старалась, несмотря на мои протесты, даже укладку мне сделала.

Поплакать и начать жить

Итак, почти пять месяцев живу с диагнозом рак желудка. За это время изменилось мое отношение к болезни. Раньше я думала, что рак - это боль, мучения, постельный режим, немощность и смерть. Когда узнала о диагнозе, воображение рисовало жуткие картины, лежащей под капельницей, с судном, беспомощной и несчастной, доживающей последние дни в страданиях.

При одной мысли об этом, слезы катились из глаз, было ужасно обидно и горько, постоянные вопросы: почему я? за что? как жить дальше? зачем вообще жить? а может, уже и правда, пора? может, уже все сделано, все программы выполнены?

Приехав из Италии, я даже сказала мужу, что пойму его, если он решит меня оставить, что я не хочу быть обузой и знать, что живёт он со мной из жалости.

Теперь: рак - это обычная болезнь, которая лечится. Хотя, не совсем обычная, уж очень много факторов влияет на ее развитие и течение: это и биоэнергетика, и психосоматика, и биохимия, причём на физическом уровне она проявляется позднее всего, когда уже на тонком плане и в голове все сделано, а ты этого не заметил!

Но с этим живут, живут каждый день и каждый миг! Про отношение и восприятие жизни даже и говорить не буду, что оно меняется, думаю, очевидно. И вопросы задаешь себе совсем другие: для чего это мне? что нужно изменить в себе и своей жизни?

Если бы меня спросили, что самое первое нужно сделать, узнав о подобном диагнозе, я бы сказала, что нужно избавиться от страха. Да, можно какое-то время и поплакать, и пожалеть себя, но потом, отбросив эмоции, включить голову и начать жить!»

Продолжение и подробности истории можно читать на странице Лены Коссы в Фейсбуке и Инстаграме.

Елена Косса с мужемФото: из личного архива героя(ев) публикации

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