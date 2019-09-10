«Думала, просто изжога - оказалось, рак»: врач отмерил два года

Жительница Барнаула Елена Косса услышала о своем диагнозе «рак» после того, как пришла проверить желудок перед зарубежной поездкой. Чуть позднее, после дополнительных анализов и лапароскопии, выяснилось, что это рак 4-й степени. Лена ведет дневник, читая который мурашки бегут по коже.

Часть пятая

- Я сидела и читала выписку: «по брюшине и большому сальнику множественные белесоватые новообразования от 0,2 до 0,4 см., весь желудок занимает инфильтративная опухоль с инвазией всех слоев, с врастанием забрюшинно, ворота селезенки. Определяются увеличенные л/узлы по большой и малой кривизне желудка, чревного ствола. При осмотре органов малого таза – имеется асцит, карцироматоз брюшины и позадиматочного пространства…»

С каждым словом мне становилось все хуже, в глазах темнело, дыхание сбилось. Дальше смотрела по диагонали, не вчитываясь, мелькали цифры анализов, миллилитры химии, внизу взгляд зацепился: «Диагноз: ЗНО тела желудка IV стадии pT4N3M1. Асцит. Канцероматоз. Кахексия. Анемия средней степени тяжести. Состояние после 1 курса химиотерапии».

Господи, какой ужас! Это все у меня! Да что толку от их химии! Какая на фиг операция! Меня всю нужно изрезать – удалить все органы! И во что я превращусь после этого? В живой труп, который отдадут моим родным? Зачем мне такое лечение, зачем вообще такая жизнь? Я чуть не плакала от обиды и злости, от моей былой уверенности не осталось и следа. Я была подавлена и растеряна. Я не знала, что дальше делать. Я тупо сидела с этим листком на коленях и ничего, абсолютно ничего не понимала.

Позвонила подруга, я сказала, что меня выписывают, но не сдержалась и сообщила о диагнозе. Она примчалась минут через 15. «Метастазы - это плохо» - только и смогла сказать, прочитав мою выписку.

Что тут еще скажешь. Я прекрасно понимаю, что слова подобрать очень сложно, все будет казаться дурацким и бессмысленным, когда перед тобой человек, которому врачи, по сути, вынесли смертельный приговор, и он это знает и понимает, и ты только что это узнал. Короче, мы просто помолчали, я немного всплакнула у нее на плече, но легче от этого не стало. Мы еще о чем-то говорили. Но все казалось мелким и несущественным. Она торопилась на работу.

- Иди, не трать время, мне еще собраться нужно, скоро Леша приедет, - я проводила ее до лифта, - созвонимся!

Вскоре приехал Леша, мы взяли вещи и поехали домой. Дома нужно было привыкать к новому режиму и адаптироваться к обычным домашним делам в моем новом состоянии. Если химию я перенесла практически хорошо (меня не тошнило, я даже пару раз выходила на улицу погулять), то дома последствия химии меня жестко настигли. Аппетита не было, я испытывала жуткую слабость, все время практически сидела на диване, обложившись подушками, потому что мерзла. Много читала. Но и на чтение сил хватало недолго, через пару часов я засыпала, даже не меняя положения, все так же сидя.

Отек внизу все не проходил и более того, я заметила, что стали еще и ноги отекать. Я впала в состояние безразличия и апатии, мне стало как-то все равно. Я просматривала видео на эту тему, читала комментарии, смотрела ссылки, которые там попадались, продолжая искать свой метод лечения и все отчетливее понимала, что официальная медицина в моей ситуации не поможет.

Как-то мы разговорились с мужем, он настойчиво уговаривал меня на второй курс химии.

- Леш, ну что они мне сделают? Ну сам посуди, пройду я шесть курсов химии, это по времени займет ну полгода или чуть больше. За это время, возможно, опухоль уменьшиться. Но при этом, весь мой организм придет в полную негодность. Мне посадят иммунитет, разрушат почки, печень, непонятно еще как сердце себя поведет. Меня же будут травить ядами, ты это понимаешь? Потом, если состояние позволит, сделают операцию: разрежут сверху до низу, удалят весь, прикинь, весь желудок, селезенку, лимфоузлы, наверняка, еще что-нибудь прихватят. Зашьют и выдадут мое тельце тебе. И что это будет за жизнь? И сколько мне останется жить после всего этого? – я говорила спокойно, я уже все решила.

- Ну да, врач сказал, два года, - проговорился муж.

Я немного осеклась, я этого не знала, информация, прямо скажем, мало вдохновляющая. Спрашивать, что еще сказал доктор, я не стала, он тоже больше ничего не говорил.

- И ты по-прежнему будешь меня уговаривать? А потом они скажут, что случай был тяжелый. Нет, надо действовать по-другому.

Продолжение следует...

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